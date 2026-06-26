В Тольятти водитель Lada Vesta при повороте налево нарушил ПДД, пострадали два человека

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В четверг, 25 июня, в 20:20 в Тольятти на ул. Офицерской возле дома № 8 57-летний водитель Lada Vesta решил повернуть налево с правой полосы.

Фото: ГУ МВД по Самарской области