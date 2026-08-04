Пенсионер на Lada Granta сбил пешехода в Сызрани

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В понедельник, 3 августа, в Сызрани в районе дома 13а по ул. Разведочной 73-летний водитель за рулем Lada Granta наехал на пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области