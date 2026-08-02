В Самаре разыскивают пропавшего мальчика

В субботу, 1 августа, около 20:00 в микрорайоне Крутые Ключи пропал 12-летний Станислав Терешин. Он вышел из магазина, и после этого его никто не видел, передает ГУ МВД по Самарской области.

На розыск шестиклассника ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.



Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам. Приметы разыскиваемого: на вид 12 лет, рост 150-155 см., плотного телосложения, волосы короткие, светло-русого цвета. Одет: футболка синего цвета, шорты зеленого цвета, сланцы черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.