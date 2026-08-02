В Самаре разыскивают пропавшего мальчика

В субботу, 1 августа, около 20:00 в микрорайоне Крутые Ключи пропал 12-летний Станислав Терешин. Он вышел из магазина, и после этого его никто не видел, передает ГУ МВД по Самарской области.
На розыск шестиклассника ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.
Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам. Приметы разыскиваемого: на вид 12 лет, рост 150-155 см., плотного телосложения, волосы короткие, светло-русого цвета. Одет: футболка синего цвета, шорты зеленого цвета, сланцы черного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.