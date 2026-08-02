Вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries под Самарой

Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы", - сказал глава региона.

Он также обратился с призывом к самарцам: "Не помогайте врагу! Строго запрещено вести съемку, распространять фото и видео последствий атаки, а также работы ПВО".

Режим беспилотной опасности в Самарской области был объявлен в ночь на 2 августа, в 4:06. Он продолжает действовать. В аэропорту Курумоч введен режим "Ковер".