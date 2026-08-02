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Происшествия

Вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries под Самарой

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Александра Белова

"Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы", - сказал глава региона.

Он также обратился с призывом к самарцам: "Не помогайте врагу! Строго запрещено вести съемку, распространять фото и видео последствий атаки, а также работы ПВО".

Режим беспилотной опасности в Самарской области был объявлен в ночь на 2 августа, в 4:06. Он продолжает действовать. В аэропорту Курумоч введен режим "Ковер".

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Елена Птицына 22 июля 2026 15:18 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Василий Яковлев 22 июля 2026 15:09 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

Елена Дьяченкова 22 июля 2026 08:58 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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