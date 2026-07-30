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Происшествия

Олег Моцарь покинул пост главы Поисково-спасательной службы

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Занимавший пост главы Поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь покинул должность по собственному желанию. Информацию подтвердили несколько источников.

Исполняющим обязанности главы Поисково-спасательной службы (ПСС) Самарской области назначен Иван Аманов. Информацию подтвердили в ПСС. Аманов был начальником спасательного отряда, позже — заместителем начальника ПСС по поисково-спасательной работе.

Напомним, в отношении Олега Моцаря возбудили три уголовных дела. Изначально Моцарю вменили превышение должностных полномочий. Предполагалось, что спасатели выполняли водолазные работы по очистке дна для фирмы-подрядчика, которая выиграла контракт. По версии защиты, спасатели могли подрабатывать в свободное время, после работы, а Моцарь таких указаний не давал. Ущербом стали 53 тыс. рублей — стоимость топлива при заправке служебного катера, который использовали при работах. Началось расследование, и вскоре в деле появился новый эпизод — предполагаемый ущерб составил уже 1,7 млн рублей. По информации правоохранителей, это сумма вознаграждения, которую Моцарь мог получить от аффилированной компании при реализации договора с МАУ "Самарская набережная" по водолазному обследованию водных объектов силами ПСС в 2024 году. Позже в деле появился третий эпизод. Общая сумма ущерба, предположительно, может исчисляться миллионами.

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