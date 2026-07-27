В отношении главы ПСС Олега Моцаря возбудили третье уголовное дело

Олег Моцарь, занимавший пост главы поисково-спасательной службы Самарской области, подозревается уже в третьем эпизоде преступной деятельности. Возбуждено уже третье уголовное дело о превышении полномочий, а сам он находится в СИЗО.
Олега Моцаря снова арестовали. Об этом сообщили источники "Волга Ньюс". Подозреваемого в ряде должностных преступлений начальника спасательной структуры некоторое время назад суд отпустил под домашний арест. С тех пор было возбуждено еще два уголовных дела, и Моцарь помещен под арест.
При этом при решении вопросов об избрании меры пресечения в кулуарах судов звучит информация о якобы имеющемся гражданстве другой страны — Турции. Также некоторые знающие его утверждают, будто видели, как с супругой Моцарь "милуется" на украинском языке. Кроме того, в судах звучало, что Олег Моцарь украинец по национальности.
Напомним, еще 30 июня Ленинским районным судом Самары Моцарь был заключен под стражу на два месяца — до 28 августа 2026 года. Тогда Моцарю вменили превышение должностных полномочий. Предполагалось, что спасатели выполняли водолазные работы по очистке дна для фирмы-подрядчика, которая выиграла контракт. По версии защиты, спасатели могли подрабатывать в свободное время, после работы, а Моцарь таких указаний не давал. Ущербом стали 53 тыс. рублей — стоимость топлива при заправке служебного катера, который использовали при работах.
Началось расследование, и вскоре в деле появился новый эпизод — предполагаемый ущерб составил уже 1,7 млн рублей. По информации правоохранителей, это сумма вознаграждения, которую Моцарь мог получить от аффилированной компании при реализации договора с МАУ "Самарская набережная" по водолазному обследованию водных объектов силами ПСС в 2024 году.
Теперь в деле появился третий эпизод. Общая сумма ущерба, предположительно, может исчисляться миллионами.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках