В отношении главы ПСС Олега Моцаря возбудили третье уголовное дело

Олег Моцарь, занимавший пост главы поисково-спасательной службы Самарской области, подозревается уже в третьем эпизоде преступной деятельности. Возбуждено уже третье уголовное дело о превышении полномочий, а сам он находится в СИЗО.

Олега Моцаря снова арестовали. Об этом сообщили источники "Волга Ньюс". Подозреваемого в ряде должностных преступлений начальника спасательной структуры некоторое время назад суд отпустил под домашний арест. С тех пор было возбуждено еще два уголовных дела, и Моцарь помещен под арест.

При этом при решении вопросов об избрании меры пресечения в кулуарах судов звучит информация о якобы имеющемся гражданстве другой страны — Турции. Также некоторые знающие его утверждают, будто видели, как с супругой Моцарь "милуется" на украинском языке. Кроме того, в судах звучало, что Олег Моцарь украинец по национальности.

Напомним, еще 30 июня Ленинским районным судом Самары Моцарь был заключен под стражу на два месяца — до 28 августа 2026 года. Тогда Моцарю вменили превышение должностных полномочий. Предполагалось, что спасатели выполняли водолазные работы по очистке дна для фирмы-подрядчика, которая выиграла контракт. По версии защиты, спасатели могли подрабатывать в свободное время, после работы, а Моцарь таких указаний не давал. Ущербом стали 53 тыс. рублей — стоимость топлива при заправке служебного катера, который использовали при работах.

Началось расследование, и вскоре в деле появился новый эпизод — предполагаемый ущерб составил уже 1,7 млн рублей. По информации правоохранителей, это сумма вознаграждения, которую Моцарь мог получить от аффилированной компании при реализации договора с МАУ "Самарская набережная" по водолазному обследованию водных объектов силами ПСС в 2024 году.

Теперь в деле появился третий эпизод. Общая сумма ущерба, предположительно, может исчисляться миллионами.