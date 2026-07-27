16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В отношении главы ПСС Олега Моцаря возбудили третье уголовное дело В Тольятти за фасадом медицинских услуг скрывался сбыт сильнодействующих веществ В Борском районе два брата похитили запчасти с чужого авто Охранника, подозреваемого в причинении смерти 10-летнему мальчику, арестовали В Сызрани будут судить лишенного прав водителя, решившего устроить гонки с полицией

Преступления Происшествия

В отношении главы ПСС Олега Моцаря возбудили третье уголовное дело

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 202
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Олег Моцарь, занимавший пост главы поисково-спасательной службы Самарской области, подозревается уже в третьем эпизоде преступной деятельности. Возбуждено уже третье уголовное дело о превышении полномочий, а сам он находится в СИЗО.

Фото: Александра Белова

Олега Моцаря снова арестовали. Об этом сообщили источники "Волга Ньюс". Подозреваемого в ряде должностных преступлений начальника спасательной структуры некоторое время назад суд отпустил под домашний арест. С тех пор было возбуждено еще два уголовных дела, и Моцарь помещен под арест.

При этом при решении вопросов об избрании меры пресечения в кулуарах судов звучит информация о якобы имеющемся гражданстве другой страны — Турции. Также некоторые знающие его утверждают, будто видели, как с супругой Моцарь "милуется" на украинском языке. Кроме того, в судах звучало, что Олег Моцарь украинец по национальности.

Напомним, еще 30 июня Ленинским районным судом Самары Моцарь был заключен под стражу на два месяца — до 28 августа 2026 года. Тогда Моцарю вменили превышение должностных полномочий. Предполагалось, что спасатели выполняли водолазные работы по очистке дна для фирмы-подрядчика, которая выиграла контракт. По версии защиты, спасатели могли подрабатывать в свободное время, после работы, а Моцарь таких указаний не давал. Ущербом стали 53 тыс. рублей — стоимость топлива при заправке служебного катера, который использовали при работах.

Началось расследование, и вскоре в деле появился новый эпизод — предполагаемый ущерб составил уже 1,7 млн рублей. По информации правоохранителей, это сумма вознаграждения, которую Моцарь мог получить от аффилированной компании при реализации договора с МАУ "Самарская набережная" по водолазному обследованию водных объектов силами ПСС в 2024 году.

Теперь в деле появился третий эпизод. Общая сумма ущерба, предположительно, может исчисляться миллионами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2