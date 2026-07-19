Тольяттинец из-за раздела имущества угрожал убить экс-жену шашкой, возбуждено дело

В Тольятти полицейские задержали мужчину по подозрению в угрозе убийством своей экс-супруги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале июля текущего года 39-летняя местная жительница заявила в полицию о том, что ее бывший муж угрожает ей убийством. В ходе опроса, заявительница пояснила полицейским, что у нее произошел конфликт с бывшим мужем из-за раздела имущества. По словам заявительницы, в ходе начавшегося словесного конфликта мужчина снял со стены макет шашки и стал угрожать экс-супруге убийством. Слова угрозы хозяйка квартиры восприняла как реально опасные для жизни и здоровья и вызвала полицию. Мужчина, услышав об обращении женщины в органы внутренних дел, скрылся. Участковый уполномоченный полиции установил местонахождение злоумышленника, задержал его и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее несудимый 52-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния. Он пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.