Тольяттинец из-за раздела имущества угрожал убить экс-жену шашкой, возбуждено дело

В Тольятти полицейские задержали мужчину по подозрению в угрозе убийством своей экс-супруги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В начале июля текущего года 39-летняя местная жительница заявила в полицию о том, что ее бывший муж угрожает ей убийством. В ходе опроса, заявительница пояснила полицейским, что у нее произошел конфликт с бывшим мужем из-за раздела имущества. По словам заявительницы, в ходе начавшегося словесного конфликта мужчина снял со стены макет шашки и стал угрожать экс-супруге убийством. Слова угрозы хозяйка квартиры восприняла как реально опасные для жизни и здоровья и вызвала полицию. Мужчина, услышав об обращении женщины в органы внутренних дел, скрылся. Участковый уполномоченный полиции установил местонахождение злоумышленника, задержал его и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса ранее несудимый 52-летний местный житель признался в совершении противоправного деяния. Он пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках