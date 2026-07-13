Сотрудница сызранского ПВЗ попалась на мошенничестве

В Сызрани передано в суд уголовное дело, возбужденное по статье "Мошенничество" в отношении ранее не судимой 24-летней экс-сотрудницы ПВЗ, задержанной полицейскими за обман работодателя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ранее в полицию Сызрани обратился представитель службы безопасности одного из маркетплейсов. Он заявил, что с сентября по декабрь 2025 г. из ПВЗ на ул. Победы пропало 54 наименования материальных ценностей стоимостью более 77 тыс. рублей.
"Сотрудники органов внутренних дел приобщили к материалам уголовного дела предоставленные заявителем документы, в том числе акты - сверки товаров, не поступивших в сортировочный центр из пункта выдачи заказов, закупочные ведомости на товары, поступившие от поставщика, товарно-транспортные накладные, направили запросы в различные организации, опросили работников организации", - отмечается в сообщении.
В результате правоохранители пришли к выводу, что к хищению причастна менеджер, контракт с которой закончился накануне инвентаризации: имея доступ к программному обеспечению, девушка похитила одежду, бытовую химию, косметику и прочие товары путем оформления фиктивного возврата.
Злоумышленнице, давшей признательные показания, вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд. В ходе предварительного расследования бывший менеджер ПВЗ возместила потерпевшей стороне причиненный ущерб в полном объеме.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках