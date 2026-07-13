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Преступления Происшествия

Сотрудница сызранского ПВЗ попалась на мошенничестве

СЫЗРАНЬ. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани передано в суд уголовное дело, возбужденное по статье "Мошенничество" в отношении ранее не судимой 24-летней экс-сотрудницы ПВЗ, задержанной полицейскими за обман работодателя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее в полицию Сызрани обратился представитель службы безопасности одного из маркетплейсов. Он заявил, что с сентября по декабрь 2025 г. из ПВЗ на ул. Победы пропало 54 наименования материальных ценностей стоимостью более 77 тыс. рублей.

"Сотрудники органов внутренних дел приобщили к материалам уголовного дела предоставленные заявителем документы, в том числе акты - сверки товаров, не поступивших в сортировочный центр из пункта выдачи заказов, закупочные ведомости на товары, поступившие от поставщика, товарно-транспортные накладные, направили запросы в различные организации, опросили работников организации", - отмечается в сообщении.

В результате правоохранители пришли к выводу, что к хищению причастна менеджер, контракт с которой закончился накануне инвентаризации: имея доступ к программному обеспечению, девушка похитила одежду, бытовую химию, косметику и прочие товары путем оформления фиктивного возврата.

Злоумышленнице, давшей признательные показания, вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд. В ходе предварительного расследования бывший менеджер ПВЗ возместила потерпевшей стороне причиненный ущерб в полном объеме.

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