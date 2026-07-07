Самарец стал фигурантом уголовного дела за распространение порнографии

В Самаре 45-летний мужчина, работающий ИT-специалистом, уличен в распространении порнографии в сети Интернет.
В ходе проведения обыска по месту жительства полицейскими изъяты sim-карта и телефон, на котором содержатся фото и видеоматериалы порнографического содержания.
По предварительным данным, злоумышленник в одной из популярных социальных сетей создал фейковую страницу, на которой, в ходе общения с подписчиками, распространял запрещенные к размещению фотографии. Всего следствием установлено три подобных факта. Проведенное комплексное исследование компьютерной продукции подтвердило, что все файлы – порнографического содержания.
В отношении ранее не судимого жителя Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.242 УК РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках