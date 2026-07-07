Самарец стал фигурантом уголовного дела за распространение порнографии

В Самаре 45-летний мужчина, работающий ИT-специалистом, уличен в распространении порнографии в сети Интернет.

В ходе проведения обыска по месту жительства полицейскими изъяты sim-карта и телефон, на котором содержатся фото и видеоматериалы порнографического содержания.

По предварительным данным, злоумышленник в одной из популярных социальных сетей создал фейковую страницу, на которой, в ходе общения с подписчиками, распространял запрещенные к размещению фотографии. Всего следствием установлено три подобных факта. Проведенное комплексное исследование компьютерной продукции подтвердило, что все файлы – порнографического содержания.

В отношении ранее не судимого жителя Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.242 УК РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.