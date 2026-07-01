На главу тольяттинской стройкомпании возбудили дело за сокрытие 9,5 млн руб. налогов

Центральным межрайонным следственным отделом г. Тольятти СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Самарской области.

По данным следствия, в период с 2024 г. по 2025 г. руководитель организации, достоверно зная о наличии у организации задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 9,5 млн руб., а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств организации на указанную сумму, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно быть произведено взыскание недоимки.

Фигурант направил распорядительные письма в адрес другой организации, минуя расчетные счета общества, директором которого он является, в связи с чем деньги поступили на расчетные счета третьих лиц.

В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие приняло меры обеспечительного характера, в целях возвращения материального ущерба государству. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.