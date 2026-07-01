На главу тольяттинской стройкомпании возбудили дело за сокрытие 9,5 млн руб. налогов

Центральным межрайонным следственным отделом г. Тольятти СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Самарской области.
По данным следствия, в период с 2024 г. по 2025 г. руководитель организации, достоверно зная о наличии у организации задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 9,5 млн руб., а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств организации на указанную сумму, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно быть произведено взыскание недоимки.
Фигурант направил распорядительные письма в адрес другой организации, минуя расчетные счета общества, директором которого он является, в связи с чем деньги поступили на расчетные счета третьих лиц.
В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие приняло меры обеспечительного характера, в целях возвращения материального ущерба государству. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках