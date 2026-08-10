Пенсионер из Борского района отдал все свои сбережения мошенникам из-за "попавших в ДТП" родственников

Жертвой мошенников стал 88-летний пенсионер из Борского района, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевшему позвонила неизвестная, которая сообщила, что его сын и внучка попали в ДТП и для срочной операции внучке требуется крупная сумма. Мужчина не располагал запрашиваемыми 400 тыс. руб., но согласился отдать все свои сбережения — 100 тыс. рублей. Следуя инструкциям аферистов, он завернул деньги в газету и через водителя такси, как ему казалось, отправил их в Самару. Как только деньги оказались у курьера, мошенники перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведется расследование.