Пенсионер из Борского района отдал все свои сбережения мошенникам из-за "попавших в ДТП" родственников

Жертвой мошенников стал 88-летний пенсионер из Борского района, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевшему позвонила неизвестная, которая сообщила, что его сын и внучка попали в ДТП и для срочной операции внучке требуется крупная сумма. Мужчина не располагал запрашиваемыми 400 тыс. руб., но согласился отдать все свои сбережения — 100 тыс. рублей. Следуя инструкциям аферистов, он завернул деньги в газету и через водителя такси, как ему казалось, отправил их в Самару. Как только деньги оказались у курьера, мошенники перестали выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведется расследование.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках