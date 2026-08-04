В Сергиевском районе женщина доверилась мошенникам и перечислила им свои накопления

В Сергиевском районе 59-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками государственных структур, посеяли панику: якобы кто‑то прямо сейчас пытается оформить на женщину кредит и похитить сбережения. Охваченная страхом, женщина поверила злоумышленникам и выполнила все их указания, переведя 164 тысячи рублей из собственных накоплений.

Отмечается также: чтобы максимально затруднить расследование, преступники убедили женщину удалить переписку в мессенджере и историю звонков.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.