Стали известны детали дела об уклонении от налогов на 7,76 млрд рублей

Три брата-бизнесмена, тысячи литров никотина, схемы с занижением продаж и подложные этикетки - эти и другие подробности громкого дела самарской вейповой империи ООО "Бруско Фактори" раскрыты в арбитражном споре с налоговиками.

Напомним, в конце 2025 г. сообщалось, что директор и учредитель "Бруско Фактори" Александр Веняминов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, предприниматель предоставлял в территориальный орган ложные сведения о реализованной никотиносодержащей продукции, которые позволили ему в период с 2021 по 2024 год "сэкономить" на налогах около 7 млрд рублей.

В июне "Бруско Фактори" было признано банкротом с долгом более 950 млн руб. и пока непросуженным требованием Федеральной налоговой службы еще на 12,8 млрд рублей (из них 6,9 млрд руб. основного долга, а остальное - пени и штраф).

Детали деятельности компании, вызвавшей вопросы налоговиков, раскрыты в арбитражном деле, инициированном самой "Бруско Фактори". В марте 2026 г. компания обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России №1 по региону от 18 сентября 2025 года. Именно этим решением ООО было привлечено к ответственности за налоговое правонарушение, оно же легло в основу уголовного дела.

23 июля арбитраж отказался удовлетворить иск. Полное решение было опубликовано 31 июля. Из него следует, что за три года ООО "Бруско Фактори" скрыло от налогообложения 315,24 тыс. литров никотиносодержащей жидкости для вейпов.

По данным налоговиков, "Бруско Фактори" было частью неофициальной группы компаний "Арманго". В группу входили также более десятка ООО ("Бруско Импорт", "Биоформат", "Джойшоп", "Джой Групп" "Амикус", "Вептрейд", "Вейпмаркет", "Арманго Трейд", "Провэйп", "Дарнас", "Латео", "Гамбит", "Вектор") и 17 индивидуальных предпринимателей. Центром группы стала семья Веняминовых, а ключевыми фигурами - три брата. Судя по материалам дела, Николай Веняминов вел бухгалтерию группы, Александр Веняминов производил смеси, а Алексей Веняминов создал ООО "Бруско Импорт" для закупки электронных сигарет и комплектующих к ним под брендом "БРУСКО". Их мать Ольга Веняминова была задействована в работе ГК "Арманго" как юрист и индивидуальный предприниматель.

Производство было столь масштабным, что под него было арендовано несколько зданий и помещений. Основные мощности и склады, насколько можно судить из материалов дела, располагались по следующим адресам: Смышляевское шоссе, 1а, 18 км Московского шоссе, 27г, 20 км Московского шоссе, корп. 75а, ул. Мирная, 160, ул. Демократическая, 45а, СНТ "Салют", 1-й квартал, 3, ул. Мальцева, 3, ул. Стара Загора, 27, ул. Береговая, 30, ул. Береговая, 32, ул. Береговая, 38. Свидетели также упоминали площадки в Москве и Зеленограде.

В производственных помещениях изготавливалась жидкость для электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Для этого в различных пропорциях смешивались пропиленгликоль (PG), глицерин (VG), ароматизаторы, никотин, малазийский кулер, подсластитель и подкислитель.

"Фишкой" производства было обозначение на упаковках стабильной даты выпуска - декабрь 2016 года. Она попадала в период до введения акциза на никотиносодержащую жидкость для ЭСДН. "Заявителем умышленно при производстве жидкости для ЭСДН отражались недостоверные сведения о дате производства с целью ухода от уплаты акциза", - поясняется в материалах арбитражного дела.

Также "Бруско", по версии налоговиков, значительно занижал объемы производства. Компания отчитывалась о сотнях выпущенных флаконах объемом 10, 30, 35, 100 и 120 мл за год, а в реальности речь шла о миллионах.

Чтобы установить реальные объемы производства, налоговики свели данные из кассовых чеков розничных продавцов продукции "Бруско". Впоследствии к этим данным добавились показания свидетелей и данные с изъятых ноутбуков. Так, только в 2021 г. и только во флаконах по 30 мл компания произвела 294,8 тыс. литров никотиносодержащей жидкости. А закуплено за этот год было почти 35 тыс. литров никотина и 229,6 тыс. литров ароматизаторов.

"Из анализа документов, полученных от контрагентов организаций и предпринимателей, которые входят в ГК "АРМАНГО", и представленных в материалы дела, установлено, что большая часть сырья для изготовления никотиносодержащей жидкости для ЭСДН закупалась без документов за наличный расчет, часть сырья оплачивалась с расчетных счетов организаций, входящих в ГК "АРМАНГО", в том числе с расчетного счета Общества. […] У ООО "Бруско Фактори" имелось достаточное количество сырья для изготовления всего объема реализованной продукции, в том числе и с применением так называемой схемы "скрытой реализации", - указывается в материалах суда.

В итоге налоговики посчитали, что "Бруско Фактори" не уплатило акциз на 5,44 млрд руб., НДС - на 1,33 млрд руб., налог на прибыль - 247,4 млн рублей. Также компании был начислен штраф в 742,5 млн рублей.

Компания, оспаривая выводы ФНС, предполагала, что не вся продукция могла содержать никотин, указывала на математические ошибки в расчетах и даже на то, что часть проданной в розницу продукции под брендом "Бруско" могла быть контрафактом, произведенным другими компаниями. Также "Бруско" попыталось доказать, что утилизировала лишний никотин, не использованный на производстве. Впрочем, доводы компании были опровергнуты налоговиками и судом.