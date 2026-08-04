В музее-галерее заварка "Заварка" пройдут мероприятия в рамках проекта "По соседству"

В музее-галерее заварка "Заварка" 7 и 8 августа пройдет ряд мероприятий в рамках проекта "По соседству".

В пятницу, 7 августа, в 18:30 в "Заварке" пройдет встреча "У подъезда" (12+). Во время подготовки выставки "Чувства (о) Дома" (6+) команда музея-галереи узнала и собрала множество историй, связанных с дворовыми играми, покупками и местами памяти. На встрече гости вместе с кандидатом исторических наук, заместителем директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей Музеем-галереей "Заварка" Екатериной Гуровой поговорят о ценности семейных историй и поиграют в карточные и разговорные игры "Однокоренные" (12+), "Фильмы, которые мы…" (16+) и "Фабрика историй" (12+).

"Приглашаем к участию и жителей Ленинского района Самары, и его гостей, — говорят организаторы. — Вместе мы поговорим об истории, судьбе и дальнейших перспективах развития района, а также поделимся друг с другом воспоминаниями об этом месте".

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 8 августа, в "Заварке" состоится несколько мероприятий.

В 11:00 начнется экскурсия для детей (6+) по выставке "Чувство (а) Дома" (6+). Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Дети познакомятся с выставкой "Чувство (а) Дома" и представленными на ней воспоминаниями жителей Ленинского района Самары. Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой они обсудят разные концепции дома, их уникальность и неповторимость, поговорят о том, что позволяет зданию стать безопасным и уютным пространством. Кроме того, юные посетители смогут поиграть в настольные игры, научатся отправлять посылки и построят собственный Ленинский район на специальном конструкторе.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Повтор детских экскурсий по выставке в этом месяце пройдет 12 августа в 11:00 и 19 августа в 11:00.

В 16:00 старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров проведет дрейф "Районный" (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Выставка "Чувства (о) Дома" — это не только воспоминания и личные архивы жителей Ленинского района Самары, не только историческая реконструкция жилого пространства. Это место для самовыражения, где у посетителей есть возможность выбора маршрута для ознакомления с экспозицией. Выбирая тот или иной путь, гость выстраивает собственное отношение к предоставляемой информации, тем самым формируя уникальный взгляд на концепцию авторов выставки.

"Мы решили, что прогулку по Ленинскому району можно совершить даже не выходя из дома Маштакова, — объясняют организаторы. — Выполняя задания и заполняя специально разработанную книжечку-зин, вы сможете по-новому посмотреть на привычные границы района и сформируете свое представление о нем через собранные нами истории. Кроме того, участники дрейфа смогут лучше понять, что такое "дом" в широком смысле этого слова".

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.