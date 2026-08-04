В музее-галерее заварка "Заварка" пройдут мероприятия в рамках проекта "По соседству"

В музее-галерее заварка "Заварка" 7 и 8 августа пройдет ряд мероприятий в рамках проекта "По соседству".
В пятницу, 7 августа, в 18:30 в "Заварке" пройдет встреча "У подъезда" (12+). Во время подготовки выставки "Чувства (о) Дома" (6+) команда музея-галереи узнала и собрала множество историй, связанных с дворовыми играми, покупками и местами памяти. На встрече гости вместе с кандидатом исторических наук, заместителем директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей Музеем-галереей "Заварка" Екатериной Гуровой поговорят о ценности семейных историй и поиграют в карточные и разговорные игры "Однокоренные" (12+), "Фильмы, которые мы…" (16+) и "Фабрика историй" (12+).
"Приглашаем к участию и жителей Ленинского района Самары, и его гостей, — говорят организаторы. — Вместе мы поговорим об истории, судьбе и дальнейших перспективах развития района, а также поделимся друг с другом воспоминаниями об этом месте".
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В субботу, 8 августа, в "Заварке" состоится несколько мероприятий.
В 11:00 начнется экскурсия для детей (6+) по выставке "Чувство (а) Дома" (6+). Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".
Дети познакомятся с выставкой "Чувство (а) Дома" и представленными на ней воспоминаниями жителей Ленинского района Самары. Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой они обсудят разные концепции дома, их уникальность и неповторимость, поговорят о том, что позволяет зданию стать безопасным и уютным пространством. Кроме того, юные посетители смогут поиграть в настольные игры, научатся отправлять посылки и построят собственный Ленинский район на специальном конструкторе.
Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Повтор детских экскурсий по выставке в этом месяце пройдет 12 августа в 11:00 и 19 августа в 11:00.
В 16:00 старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров проведет дрейф "Районный" (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".
Выставка "Чувства (о) Дома" — это не только воспоминания и личные архивы жителей Ленинского района Самары, не только историческая реконструкция жилого пространства. Это место для самовыражения, где у посетителей есть возможность выбора маршрута для ознакомления с экспозицией. Выбирая тот или иной путь, гость выстраивает собственное отношение к предоставляемой информации, тем самым формируя уникальный взгляд на концепцию авторов выставки.
"Мы решили, что прогулку по Ленинскому району можно совершить даже не выходя из дома Маштакова, — объясняют организаторы. — Выполняя задания и заполняя специально разработанную книжечку-зин, вы сможете по-новому посмотреть на привычные границы района и сформируете свое представление о нем через собранные нами истории. Кроме того, участники дрейфа смогут лучше понять, что такое "дом" в широком смысле этого слова".
Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!