Два музея Самарской области получили гранты ВТБ на развитие культурных проектов

Два музея Самарской области вошли в число 67 победителей II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России, которую реализуют ВТБ и благотворительный фонд "ВТБ-Страна". По итогам конкурса гранты в размере до 1 млн рублей получили МАУ "Исаклинский межпоселенческий центр культуры" и МБУК городского округа Новокуйбышевск Самарской области "Музей истории города Новокуйбышевска". Всего поддержку получат музейные проекты из 55 регионов России.

Проект историко-музейного пространства "Живая история" Исаклинского межпоселенческого центра культуры направлен на обновление музейного пространства. Это позволит на новом уровне проводить выставки, экскурсии, культурно-просветительские мероприятия, мастер-классы и тематические исследования.

Проект "МузейТеатр" Музея истории города Новокуйбышевска предусматривает создание музейно-театральной постановки о директоре одного из заводов в Новокуйбышевске Анне Федотовой — одной из ключевых фигур в истории города. Над спектаклем работают режиссёр Денис Бокурадзе, драматург Марина Крапивина и художник Мария Лукка. Премьера состоится в Музее истории города Новокуйбышевска, после чего постановку представят в Перми на Форуме-фестивале в рамках финального этапа проекта "МузейТеатр".

"Для ВТБ поддержка культуры — последовательная работа, которую банк ведет уже более двадцати лет. Начав с сотрудничества с крупнейшими музеями страны, сегодня ВТБ помогает развиваться и региональным музеям. Во втором этапе конкурса "Красота внутри" грантовую поддержку получили сразу два музея Самарской области. Музеи сейчас — это не только хранители прошлого, но и живые пространства для общения, творчества и новых впечатлений. Для нас важно, чтобы как можно больше людей, особенно молодежь, открывали для себя такие места. Музеи Самарской области, в том числе получившие грантовую поддержку ВТБ, участвуют в программе "Пушкинская карта". С начала этого года ВТБ выдал уже 158 тысяч Пушкинских карт жителям региона, и мы рады, что можем вносить вклад не только в сохранение культурного наследия, но и в то, чтобы оно становилось ближе и доступнее для нового поколения", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

Всего по итогам второго конкурса поддержку получат 67 музеев и музейных организаций из 55 регионов России. Среди проектов-победителей — создание ремесленных мастерских и проведение мастер-классов, реконструкция бала Александровской эпохи, мобильная выставка о культуре кабардинцев и балкарцев, организация турнира и гастрономического фестиваля вокруг казачьих сторожевых башен, разработка иммерсивного аудиогида по дому-музею декабристов, проведение инклюзивных фестивалей и другие инициативы.

Победители приступят к реализации проектов с 1 сентября 2026 года. Проект "Красота внутри. Краеведческие музеи России" продлится до конца 2027 года. Общий объем поддержки со стороны ВТБ составит до 100 млн рублей.

В состав жюри конкурса вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Лучшие проекты оценивали советник генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Даценко, заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова, а также представители НИУ ВШЭ, Президентского фонда культурных инициатив и Русского географического общества.

Полный список победителей опубликован на сайте благотворительного фонда "ВТБ-Страна". Для музеев из 19 регионов, которые не успели подать заявки, будет объявлен дополнительный конкурс. Прием заявок пройдет с 24 августа по 25 сентября 2026 года в разделе "Гранты" на сайте фонда "ВТБ-Страна".