В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Во вторник, 7 марта, в 12:00 в Самаре, в доме-музее В. И. Ленина (Ленинская, 131) откроется выставка художницы Надежды Русяевой "Пробуждение".
Посетители познакомятся более чем с 60 работами, написанными маслом. На них изображены пейзажи, цветы, женские образы.
Вход свободный.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.