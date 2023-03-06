В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

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Во вторник, 7 марта, в 12:00 в Самаре, в доме-музее В. И. Ленина (Ленинская, 131) откроется выставка художницы Надежды Русяевой "Пробуждение".