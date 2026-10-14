В музее Модерна представят выставку "Роскошь и быт в эпоху модерна"

В четверг, 15 октября, в музее Модерна откроют выставку "Роскошь и быт в эпоху модерна" (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Здания в стиле модерн уже более века украшают улицы старой Самары. Их красота и изящество вдохновляют и местных жителей, и гостей города. Модерн напоминает нам о природе, но сам он появился в городе, где уже была развита инфраструктура и экономические отношения. Черты этого стиля можно увидеть не только в личных особняках, но и в промышленных зданиях.

Новая выставка музея Модерна строится на сопоставлении материальной культуры состоятельных и нуждающихся сословий. Через экспонаты, относящиеся ко времени рубежа 19-20 веков, выставка представляет реальные истории самарского прошлого о взаимодействии представителей различных социальных групп. На выставке будут представлены вещи, связанные с известными купеческими и дворянскими фамилиями (А.Н.Шихобалов, А.Ф. фон Вакано, Е. Н. Аннаев, Н. А. Савинов, А.Н.Наумов), и предметы быта простых людей.

Выставка "Роскошь и быт в эпоху модерна" — это попытка показать социальную ткань Самары начала ХХ века во всей ее сложности. Через сопоставление предметов мы стремимся передать дух времени, когда рядом существовали разные миры, и вместе они создавали неповторимый облик города.

На выставке представлены предметы из фондов Музея Алабина, Самарского художественного музея и частных коллекций.