В день памяти Эльдара Рязанова, в понедельник, 30 ноября (понедельник), в 18:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет показ фильма "Привет, дуралеи!" (1996, 0+).
30 ноября 2015 года ушел из жизни Эльдар Александрович Рязанов. Он был многогранным человеком — режиссером, сценаристом, актером, телеведущим, драматургом, поэтом, педагогом. Его фильмы давно стали частью культурного кода. Он умел говорить о любви и одиночестве, несправедливости и счастье, человеческих слабостях и силе духа. Кроме того, Рязанов был режиссером с собственным взглядом на жизнь — показывал сложные вещи через комедию, поднимал серьезные темы через абсурдные ситуации.
"Привет, дуралеи!" — одна из самых необычных работ Эльдара Александровича. Это фильм, заметно отличающийся от его знаменитых лирических комедий. Это история о том, что даже самая невероятная встреча может изменить жизнь. В центре сюжета — маленькие человеческие радости, нелепые совпадения, надежда на чудо и вера в любовь.
В своей книге "Неподведенные итоги" (2000, 16+) режиссер писал: "Мои дуралеи — Каблуков и Ксения — милые, неприспособленные к нынешней жизни, не вписавшиеся в нее интеллигенты. Они — мои излюбленные герои, идущие из фильма в фильм, слабые, незащищенные, небогатые. Но зато они награждены природным чувством собственного достоинства, они — люди добрые, порядочные и чистые. По сути, соль человечества. Эти персонажи, как правило, обладают важным дарованием — умением любить. Далеко не всякому человеку выпадает это счастье, далеко не каждый способен на подлинную, высокую любовь. Талант любви сродни таланту сочинителя музыки или стихотворца, родственен дару живописца или певца. Фильм рассказывает о том, как два неудачника (в общепринятом смысле), две незадачливых персоны находят друг друга в гигантском жизненном круговороте и обретают счастье в любви".
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!