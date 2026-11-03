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Музеи и выставки Культура

В музее Алабина покажут, как древние обряды живут в современных праздниках

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 ноября, в Музее имени Алабина открывается новая выставка "Путь к новому", посвященная культурному и обрядовому наследию народов Самарской губернии. Проект предлагает новый взгляд на связь древних аграрных ритуалов с современными праздниками и раскрывает глубинный смысл традиций, сегодня часто воспринимаемых лишь в упрощенном или сугубо религиозном контексте.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ключевая особенность экспозиции — нелинейное пространство и эффект полного погружения. Вместо привычной хронологии посетитель сам выбирает маршрут. Вход организован через три символические "двери", каждая из которых посвящена одному из крупнейших христианизированных этносов губернии: русским, мордве и чувашам. Культурные потоки не изолированы: подобно пересекающимся рекам, они демонстрируют и общие черты, и локальную самобытность — гость может переходить между путями или попадать в точки их слияния. Концепция выставки опирается на смену времен года, а пространство разделено на части, соответствующие сезонам, и каждая раскрывает особенности традиций в свой период. Экспозиция показывает, как жизненный уклад и обряды менялись в зависимости от цикла природы, и помогает увидеть связь прошлого с настоящим.

В основе экспозиции — более ста уникальных предметов из фондов музея им. П. В. Алабина. Задача проекта — показать нематериальное наследие через комплекс средств: предметный ряд, инсталляции, тексты и мультимедиа. При создании концепции авторы вдохновлялись опытом ведущих музеев страны, сохранив при этом глубокую самобытность проекта.

Выставка, открывающаяся перед зрителем, представляет собой итог кропотливого и многолетнего труда исследователей. В ее основе лежат результаты этнографических экспедиций, которые на протяжении многих лет велись по самым разным, порой глухим и отдаленным уголкам Самарской области. Участники этих поездок буквально по крупицам собирали то, что еще хранит живая память поколений. Многие вещи и свидетельства уже не встретишь в повседневной жизни, и они могли бы навсегда исчезнуть без внимания исследователей.  Именно благодаря этим многолетним изысканиям выставка обретает свою уникальность. Собранный в экспедициях материал не встречается в открытом доступе и не тиражируется в массовой культуре, а потому экспозиция становится единственным местом, где зритель может увидеть подлинные свидетельства уходящей традиции. 

Выставка "Путь к новому" приглашает взглянуть на традиции родного края по‑новому. Она показывает, как со временем менялись древние обряды, и помогает увидеть связь старинных ритуалов с привычными нам праздниками и обычаями.

Выставка приурочена к объявленному в 2026 г. Году единства народов России и обещает стать одним из самых заметных культурных событий региона. 

Начало торжественного открытия 4 ноября в 17:00.

Адрес: Ленинская, 142 (Самарский областной историко-краеведческий музей имени Петра Владимировича Алабина)

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Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

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