В музее Алабина покажут, как древние обряды живут в современных праздниках

В среду, 4 ноября, в Музее имени Алабина открывается новая выставка "Путь к новому", посвященная культурному и обрядовому наследию народов Самарской губернии. Проект предлагает новый взгляд на связь древних аграрных ритуалов с современными праздниками и раскрывает глубинный смысл традиций, сегодня часто воспринимаемых лишь в упрощенном или сугубо религиозном контексте.

Ключевая особенность экспозиции — нелинейное пространство и эффект полного погружения. Вместо привычной хронологии посетитель сам выбирает маршрут. Вход организован через три символические "двери", каждая из которых посвящена одному из крупнейших христианизированных этносов губернии: русским, мордве и чувашам. Культурные потоки не изолированы: подобно пересекающимся рекам, они демонстрируют и общие черты, и локальную самобытность — гость может переходить между путями или попадать в точки их слияния. Концепция выставки опирается на смену времен года, а пространство разделено на части, соответствующие сезонам, и каждая раскрывает особенности традиций в свой период. Экспозиция показывает, как жизненный уклад и обряды менялись в зависимости от цикла природы, и помогает увидеть связь прошлого с настоящим.

В основе экспозиции — более ста уникальных предметов из фондов музея им. П. В. Алабина. Задача проекта — показать нематериальное наследие через комплекс средств: предметный ряд, инсталляции, тексты и мультимедиа. При создании концепции авторы вдохновлялись опытом ведущих музеев страны, сохранив при этом глубокую самобытность проекта.

Выставка, открывающаяся перед зрителем, представляет собой итог кропотливого и многолетнего труда исследователей. В ее основе лежат результаты этнографических экспедиций, которые на протяжении многих лет велись по самым разным, порой глухим и отдаленным уголкам Самарской области. Участники этих поездок буквально по крупицам собирали то, что еще хранит живая память поколений. Многие вещи и свидетельства уже не встретишь в повседневной жизни, и они могли бы навсегда исчезнуть без внимания исследователей. Именно благодаря этим многолетним изысканиям выставка обретает свою уникальность. Собранный в экспедициях материал не встречается в открытом доступе и не тиражируется в массовой культуре, а потому экспозиция становится единственным местом, где зритель может увидеть подлинные свидетельства уходящей традиции.

Выставка "Путь к новому" приглашает взглянуть на традиции родного края по‑новому. Она показывает, как со временем менялись древние обряды, и помогает увидеть связь старинных ритуалов с привычными нам праздниками и обычаями.

Выставка приурочена к объявленному в 2026 г. Году единства народов России и обещает стать одним из самых заметных культурных событий региона.