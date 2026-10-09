В Самаре планируют построить Музей русского хлеба

Архитектурное бюро Pergaev Bureau разработало проект культурного пространства на территории исторической мельницы Стройкова и Якимова в Самаре. Автором концепции выступила команда российского ресторатора Евгения Реймера. Новая локация должна стать одной из ключевых точек притяжения туристов в регион.

Концепция развития территории бывшей мукомольной мельницы Стройкова и Якимова в Самаре построена на том, что сохраняется исторический характер комплекса, и при этом дополняются современные функции.

Мукомольная мельница расположена в историческом центре Самары, у Волги. Комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения. Главное здание построено в 1906 г. по проекту самарского архитектора Александра Щербачева. Кирпичные фасады выполнены в русском стиле: арочные наличники, зубчатый карниз и небольшие башенки. История и архитектура мельницы стали основой концепции "Музей русского хлеба", объединяющей сохранение наследия с новым общественным сценарием территории.

"Нам хотелось сохранить исторический характер мельницы и при этом дать ей новую жизнь. Мы аккуратно работаем с существующей застройкой, сохраняем ее ключевые элементы и подчеркиваем промышленную историю места, а новые объемы выполняем в современном языке. При этом территория должна стать частью городской жизни и открыть для Самары новую точку притяжения", - отмечает Сергей Пергаев, основатель и креативный директор Pergaev Bureau.

"В массовом сознании за Самарой прочно закрепился образ волжского курорта и "запасной столицы" времен Великой Отечественной войны. Но в культурном коде города есть еще один колоссальный исторический пласт, который долгие годы оставался в тени: до революции Самара являлась подлинной "хлебной столицей" Российской империи, а знаменитая пшеница-белотурка экспортировалась по всему миру. Наш проект - это возвращение городу его идентичности и забытой истории.

Восстановленная мельница закрепит статус "Самара - хлебная столица" - совместно с сетью пекарен "Белотурка", которая занимается просветительской миссией.

Новая точка притяжения станет важнейшим драйвером туристического потенциала Самары. Все задумано таким образом, чтобы вход в комплекс был открыт не только со стороны улицы Водников, но и со стороны набережной. Это сделает его удобным в том числе для гостей с круизных теплоходов, у которых стоянка в городе нередко ограничена тремя-четырьмя часами. Памятники архитектуры должны быть живыми и открытыми: мы хотим, чтобы каждый турист, уезжая, увозил с собой не просто яркие впечатления, но и четкое знание того, что Самара - колыбель русского хлеба", - сообщил Евгений Реймер, автор концепции "Музей русского хлеба".

В новых корпусах предусмотрено сочетание материалов, контрастирующих с исторической кирпичной архитектурой: стали кортен, армированного стекла и композитных панелей с росписью. Современные материалы создают визуальный диалог с историческим обликом комплекса, связывая промышленное наследие мельницы с новым архитектурным решением.

Внутренний двор станет центральным общественным пространством комплекса: здесь предусмотрены пешеходные маршруты, улица мастеров, зоны отдыха, озеленение и площадки для разных сценариев, сцена и барная улица. Арт-объекты и инсталляции посвящены истории и процессу мукомольного производства. В мощении сочетаются пилено-колотая брусчатка, овальная бетонная плитка с галькой и светодиодная брусчатка. Озеленение построено на сочетании злаков, травянистых растений и отсыпки.

Производство ремесленной пекарни "Белотурка" станет частью экскурсионного опыта: посетители смогут наблюдать за рабочими процессами.

При работе с территорией бюро учитывает охранный статус объекта, сохраняя исторический облик, традиционные материалы и характер среды. Мельница станет отправной точкой нового городского маршрута "Самара - хлебная столица", рассказывающей о фундаменте благосостояния города и исторического центра.