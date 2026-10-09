В Самаре планируют построить Музей русского хлеба

Архитектурное бюро Pergaev Bureau разработало проект культурного пространства на территории исторической мельницы Стройкова и Якимова в Самаре. Автором концепции выступила команда российского ресторатора Евгения Реймера. Новая локация должна стать одной из ключевых точек притяжения туристов в регион.
Концепция развития территории бывшей мукомольной мельницы Стройкова и Якимова в Самаре построена на том, что сохраняется исторический характер комплекса, и при этом дополняются современные функции.
Мукомольная мельница расположена в историческом центре Самары, у Волги. Комплекс признан объектом культурного наследия регионального значения. Главное здание построено в 1906 г. по проекту самарского архитектора Александра Щербачева. Кирпичные фасады выполнены в русском стиле: арочные наличники, зубчатый карниз и небольшие башенки. История и архитектура мельницы стали основой концепции "Музей русского хлеба", объединяющей сохранение наследия с новым общественным сценарием территории.
"Нам хотелось сохранить исторический характер мельницы и при этом дать ей новую жизнь. Мы аккуратно работаем с существующей застройкой, сохраняем ее ключевые элементы и подчеркиваем промышленную историю места, а новые объемы выполняем в современном языке. При этом территория должна стать частью городской жизни и открыть для Самары новую точку притяжения", - отмечает Сергей Пергаев, основатель и креативный директор Pergaev Bureau.
"В массовом сознании за Самарой прочно закрепился образ волжского курорта и "запасной столицы" времен Великой Отечественной войны. Но в культурном коде города есть еще один колоссальный исторический пласт, который долгие годы оставался в тени: до революции Самара являлась подлинной "хлебной столицей" Российской империи, а знаменитая пшеница-белотурка экспортировалась по всему миру. Наш проект - это возвращение городу его идентичности и забытой истории.
Восстановленная мельница закрепит статус "Самара - хлебная столица" - совместно с сетью пекарен "Белотурка", которая занимается просветительской миссией.
Новая точка притяжения станет важнейшим драйвером туристического потенциала Самары. Все задумано таким образом, чтобы вход в комплекс был открыт не только со стороны улицы Водников, но и со стороны набережной. Это сделает его удобным в том числе для гостей с круизных теплоходов, у которых стоянка в городе нередко ограничена тремя-четырьмя часами. Памятники архитектуры должны быть живыми и открытыми: мы хотим, чтобы каждый турист, уезжая, увозил с собой не просто яркие впечатления, но и четкое знание того, что Самара - колыбель русского хлеба", - сообщил Евгений Реймер, автор концепции "Музей русского хлеба".
В новых корпусах предусмотрено сочетание материалов, контрастирующих с исторической кирпичной архитектурой: стали кортен, армированного стекла и композитных панелей с росписью. Современные материалы создают визуальный диалог с историческим обликом комплекса, связывая промышленное наследие мельницы с новым архитектурным решением.
Внутренний двор станет центральным общественным пространством комплекса: здесь предусмотрены пешеходные маршруты, улица мастеров, зоны отдыха, озеленение и площадки для разных сценариев, сцена и барная улица. Арт-объекты и инсталляции посвящены истории и процессу мукомольного производства. В мощении сочетаются пилено-колотая брусчатка, овальная бетонная плитка с галькой и светодиодная брусчатка. Озеленение построено на сочетании злаков, травянистых растений и отсыпки.
Производство ремесленной пекарни "Белотурка" станет частью экскурсионного опыта: посетители смогут наблюдать за рабочими процессами.
При работе с территорией бюро учитывает охранный статус объекта, сохраняя исторический облик, традиционные материалы и характер среды. Мельница станет отправной точкой нового городского маршрута "Самара - хлебная столица", рассказывающей о фундаменте благосостояния города и исторического центра.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!