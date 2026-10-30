Сбер и Третьяковская галерея в Самаре приоткроют завесу "Воображаемого космоса" с помощью ИИ

Сбер как генеральный партнёр выставки привнёс в проект современные технологии, которые дополняют опыт посещения филиала Третьяковской галереи.

В Филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре открылась выставка "Воображаемый космос". Она рассматривает космос как метафору художественных представлений о невероятном и показывает стремление человека понять своё место в мире, во Вселенной. Посетители выставки смогут получить новый иммерсивный опыт взаимодействия с искусством при помощи AI-сервисов Сбера. Специально для экспозиции разработан ИИ-гид на базе нейросети ГигаЧат, который будет сопровождать посетителей во время осмотра экспозиции.

Выставка соединяет разные направления — от иконописи до современного искусства — в едином пространстве "Воображаемого космоса". Около произведений размещён QR-код — отсканировав его, посетитель получает персонального цифрового гида, который объясняет аллегории, знаки, цветовые решения и скрытые отсылки. Один из примеров — картина Архипа Куинджи "Дарьяльское ущелье". ИИ-гид анимирует произведение послойно: зритель видит, как силуэты кавказских гор превращаются в лунные ландшафты, а отдельные элементы холста раскрываются как чистая космическая энергия.

С помощью ГигаЧата каждый посетитель также сможет создать собственный стилизованный портрет в космической эстетике выставки.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Искусство говорит на языке образов, а наша задача — сделать так, чтобы этот язык был понятен каждому. Разработанный специально для этой выставки ИИ-гид на базе нейросети ГигаЧат помогает посетителям замечать смыслы и замыслы художников, которые раньше оставались за пределами их внимания. В каком-то смысле ГигаЧат берёт на себя роль переводчика и превращает художественный язык в понятный разговор, тем самым усиливая эмоции от посещения выставки".

Михаил Савченко, директор Третьяковской галереи в Самаре:

"Спасибо Сберу за поддержку "Воображаемого космоса" и помощь в создании гида. Мы надеемся, что он сделает искусство ближе и понятнее людям, поможет увидеть за произведениями чувства и мечты художников. Будем рады, если зрителям захочется вернуться и показать понравившуюся картину близкому человеку".

Экспозиция выставки "Воображаемый космос" объединяет 88 произведений 42 авторов и состоит из четырех разделов. В центре проекта работы Архипа Куинджи, Виктора Васнецова, Вячеслава Колейчука, Франциско Инфанте, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Эрика Булатова, Эль Лисицкого и других художников. Выставка открыта в Филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре с 30 октября 2026 года по 28 марта 2027 года. Сбер — генеральный партнёр выставки.