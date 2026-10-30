Сбер и Третьяковская галерея в Самаре приоткроют завесу "Воображаемого космоса" с помощью ИИ

Сбер как генеральный партнёр выставки привнёс в проект современные технологии, которые дополняют опыт посещения филиала Третьяковской галереи.
В Филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре открылась выставка "Воображаемый космос". Она рассматривает космос как метафору художественных представлений о невероятном и показывает стремление человека понять своё место в мире, во Вселенной. Посетители выставки смогут получить новый иммерсивный опыт взаимодействия с искусством при помощи AI-сервисов Сбера. Специально для экспозиции разработан ИИ-гид на базе нейросети ГигаЧат, который будет сопровождать посетителей во время осмотра экспозиции.
Выставка соединяет разные направления — от иконописи до современного искусства — в едином пространстве "Воображаемого космоса". Около произведений размещён QR-код — отсканировав его, посетитель получает персонального цифрового гида, который объясняет аллегории, знаки, цветовые решения и скрытые отсылки. Один из примеров — картина Архипа Куинджи "Дарьяльское ущелье". ИИ-гид анимирует произведение послойно: зритель видит, как силуэты кавказских гор превращаются в лунные ландшафты, а отдельные элементы холста раскрываются как чистая космическая энергия.
С помощью ГигаЧата каждый посетитель также сможет создать собственный стилизованный портрет в космической эстетике выставки.
Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:
"Искусство говорит на языке образов, а наша задача — сделать так, чтобы этот язык был понятен каждому. Разработанный специально для этой выставки ИИ-гид на базе нейросети ГигаЧат помогает посетителям замечать смыслы и замыслы художников, которые раньше оставались за пределами их внимания. В каком-то смысле ГигаЧат берёт на себя роль переводчика и превращает художественный язык в понятный разговор, тем самым усиливая эмоции от посещения выставки".
Михаил Савченко, директор Третьяковской галереи в Самаре:
"Спасибо Сберу за поддержку "Воображаемого космоса" и помощь в создании гида. Мы надеемся, что он сделает искусство ближе и понятнее людям, поможет увидеть за произведениями чувства и мечты художников. Будем рады, если зрителям захочется вернуться и показать понравившуюся картину близкому человеку".
Экспозиция выставки "Воображаемый космос" объединяет 88 произведений 42 авторов и состоит из четырех разделов. В центре проекта работы Архипа Куинджи, Виктора Васнецова, Вячеслава Колейчука, Франциско Инфанте, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Эрика Булатова, Эль Лисицкого и других художников. Выставка открыта в Филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре с 30 октября 2026 года по 28 марта 2027 года. Сбер — генеральный партнёр выставки.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
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