Музей Рязанова запускает цикл лекций "За кадром" (12+). Он посвящен тем профессиям, которые связаны с искусством кино, но часто остаются в тени. Это, например, операторы, постановщики трюков и художники по костюмам. Особенности их работы будут раскрыты на примере фильмов Эльдара Рязанова.

Первая лекция пройдет в субботу, 17 октября, в 14:00. Тема — "Трудности советского трюкового кино" (12+). Лекцию прочитают историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод музея Арина Коробейникова.

"Я дал себе слово, что никогда больше не буду режиссером-анималистом", — писал Рязанов, вспоминая фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" (1974, 12+). Однако при съемках не только этого, но и некоторых других своих работ, Эльдар Александрович сталкивался с определенными проблемами. Например, режиссер довольно часто прибегал к использованию различных трюков.

Арина Коробейникова разберет несколько кинокартин — "Человек ниоткуда" (1961, 12+), "Гусарская баллада" (1962, 6+), "Берегись автомобиля" (1966, 12+) и "Старые клячи" (2000, 12+). Их анализ позволит посетителям лекции узнать о секретах создания самых ярких и запоминающихся трюковых сцен, а также о людях, стоявших за их созданием.

Есть в фильмографии Рязанова комедия, трюки в которой выходят на первый план. Это как раз "Невероятные приключения итальянцев в России", где присутствуют и автомобильные погони, и прыжки через разведенный мост, и съемки со львом Кингом. Эльдар Александрович подробно рассказывал о съемках фильма в своей книге "Неподведенные итоги" (1983, 16+), вспоминал о работе с Андреем Мироновым, который храбро выполнял сложные трюки (например, в сцене погони он прополз по трясущейся лестнице пожарной машины до крыши "Жигулей" и влез в салон). Режиссер писал: "Вместе со своими товарищами в этом фильме я решил пойти по пути "чистого" трюка. В картине не должно быть ни одного комбинированного кадра!"

Как сбросить огромный диван на головы "французов", проскочить под мчащимся грузовиком-трубовозом и посадить самолет на шоссе? Об этом расскажет Елена Шатилова. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.