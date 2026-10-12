Музей Рязанова запускает цикл лекций "За кадром" (12+). Он посвящен тем профессиям, которые связаны с искусством кино, но часто остаются в тени. Это, например, операторы, постановщики трюков и художники по костюмам. Особенности их работы будут раскрыты на примере фильмов Эльдара Рязанова.
Первая лекция пройдет в субботу, 17 октября, в 14:00. Тема — "Трудности советского трюкового кино" (12+). Лекцию прочитают историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод музея Арина Коробейникова.
"Я дал себе слово, что никогда больше не буду режиссером-анималистом", — писал Рязанов, вспоминая фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" (1974, 12+). Однако при съемках не только этого, но и некоторых других своих работ, Эльдар Александрович сталкивался с определенными проблемами. Например, режиссер довольно часто прибегал к использованию различных трюков.
Арина Коробейникова разберет несколько кинокартин — "Человек ниоткуда" (1961, 12+), "Гусарская баллада" (1962, 6+), "Берегись автомобиля" (1966, 12+) и "Старые клячи" (2000, 12+). Их анализ позволит посетителям лекции узнать о секретах создания самых ярких и запоминающихся трюковых сцен, а также о людях, стоявших за их созданием.
Есть в фильмографии Рязанова комедия, трюки в которой выходят на первый план. Это как раз "Невероятные приключения итальянцев в России", где присутствуют и автомобильные погони, и прыжки через разведенный мост, и съемки со львом Кингом. Эльдар Александрович подробно рассказывал о съемках фильма в своей книге "Неподведенные итоги" (1983, 16+), вспоминал о работе с Андреем Мироновым, который храбро выполнял сложные трюки (например, в сцене погони он прополз по трясущейся лестнице пожарной машины до крыши "Жигулей" и влез в салон). Режиссер писал: "Вместе со своими товарищами в этом фильме я решил пойти по пути "чистого" трюка. В картине не должно быть ни одного комбинированного кадра!"
Как сбросить огромный диван на головы "французов", проскочить под мчащимся грузовиком-трубовозом и посадить самолет на шоссе? Об этом расскажет Елена Шатилова. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!