Музей Рязанова и галерея "Заварка" анонсировали программу на "Ночь искусств"

В среду, 4 ноября, музей Эльдара Рязанова и музей-галерея "Заварка" примут участие во Всероссийской акции "Ночь искусств 2026" и праздновании Дня народного единства.

Музей Эльдара Рязанова

В 14:00 начнется мастер-класс "Мастерская кукольных нарядов" (6+). Встреча посвящена традициям народного костюма — сотрудники музея расскажут об особенностях костюмов разных регионов России, о различиях праздничной и повседневной одежды, об уникальных узорах. В практической части дети сделают игрушку в виде бумажной куколки, а затем раскрасят и соберут детали наряда, подберут цвета и узоры. У каждого получится своя поделка с неповторимым образом, которую можно будет забрать с собой. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 17:00 пройдет экскурсия "Дом Залесова. После заката" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. Дом штабс-капитана Николая Залесова, в котором находится Музей Рязанова, в советский период был разделен на коммуналки. В 1920-х годах семья Шустерман (родственники Эльдара Рязанова по линии матери) получила в нем комнату в коммунальной квартире № 1. Сейчас это пространство стало мемориальной комнатой музея, но как здесь раньше жили люди? Где был вход в квартиру? Где стояла кухонная плита и какие блюда на ней готовили?

У посетителей будет уникальная возможность увидеть экспозицию музея глазами жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. В ходе экскурсии гости услышат звуки квартиры и погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Музей-галерея "Заварка"

В 12:00 пройдет кукольный спектакль по фольклорной казачьей сказке "Своенравная жена" (6+). Его представят студенты сольного и хорового народного пения Самарского областного училища культуры и искусств.

"Своенравная жена" — поучительная казачья сказка о молодой семье и умении находить общий язык друг с другом. Несмотря на то, что история появилась много лет назад, народная мудрость остается актуальной и сегодня: отношения в семье требуют терпения и взаимного уважения. Мероприятие также основано на интервью с бывшей жительницей дома Маштакова Маргаритой Барской. Она рассказала, что ее родители часто устраивали детские праздники с кукольными спектаклями. Эта история вдохновила организаторов возродить добрую традицию: подарить детям встречу с театром, народной сказкой и живым искусством, которое объединяет поколения. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В 16:00 состоится кураторская экскурсия (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров. Дом — неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.