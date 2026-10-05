В музее Рязанова стартует новый цикл встреч "Под подозрением: как разоблачать мифы о кино?"

Музей Рязанова запускает новый цикл встреч "Под подозрением: как разоблачать мифы о кино?" (16+). Курировать проект и проводить встречи будет исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Цикл посвящен обсуждению и критическому осмыслению сложившихся представлений о кино и киноиндустрии, которые многим кажутся очевидными. Каждая встреча — это небольшая лекция, после которой участники приглашающая к полемическому диалогу на заявленную тему. Ведущий будет заявлять провокативные тезисы, задавать неудобные вопросы и предлагать спорные суждения, чтобы сломать инерцию привычного и удобного отношения к кино и киноиндустрии и пригласить к интенсивному обсуждению.

Первая встреча пройдет в четверг, 8 октября, в 19:00 в Музее Рязанова. Тема — "Авторам здесь не место: история о том, как режиссеры убедили всех, что они самые главные" (16+).

"Есть ли у фильма один единственный автор-создатель, — рассуждает Олег Горяинов. — Может ли таковым считаться режиссер-постановщик? Зрительская привычка воспринимать кино глазами его единоличного создателя, склонность фанатов рассуждать об особенностях авторского стиля, восхищаться режиссерским замыслом и тонкостями его воплощения — все это миф".

Откуда черпает силу миф об авторе-режиссере, чем он опасен и почему в кино следует видеть продукт коллективного труда? Эти вопросы станут точкой отсчета для разговора о роли режиссера в процессе создания фильма. На примере биографий известных мастеров участники обсудят проблему авторства в кино, парадоксы плагиата и одну любопытную, но порочную страсть — присваивать себе неприсваиваемое. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 10 октября, в 14:00 состоится экскурсия "Было время" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель Музея Рязанова Татьяна Пульная. Дом, в котором располагается Музей Рязанова, имеет длинную историю — ему более 150 лет. Первые сведения о нем относятся к 1870-м годам. Тогда это место на Саратовской улице приобрела жена статского советника и аптекаря Александра Лотц и построила там небольшой дом в два этажа. Одним из самых известных его владельцев был штабс-капитан Николай Залесов. Сейчас дом выглядит именно так, как его задумывал последний хозяин. Залесов достроил его до трех этажей, преобразовал, расширил дворовую часть, где появились различные хозяйственные постройки.

На экскурсии гости смогут рассмотреть декоративные элементы на фасаде дома, узнать о его архитектурных особенностях и этапах строительства, прогуляться по двору, увидеть дореволюционные проекты здания и сравнить их с его современным видом.

При Залесове дом был доходным, а в советский период его разделили на коммуналки. В 1920-х годах семья Шустерман (родственники Эльдара Рязанова по линии матери) получила в нем комнату в коммунальной квартире № 1. Сейчас это пространство стало мемориальной комнатой музея.

Внутри экскурсанты смогут увидеть экспозицию музея глазами владельцев и жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. Посетители узнают, кто были соседи Шустерманов, где раньше был вход в дом, где стояла кухонная плита и какие блюда на ней готовили. Также гости рассмотрят интерьеры и детали внутри дома. Татьяна Пульная расскажет, как могли выглядеть помещения и какая мебель в них стояла, сколько слоев краски было найдено при исследовании мемориальной комнаты, где располагались окна и почему поменяли их местоположение. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Напомним также, что 10 октября в 16:00 в кинотеатре "Художественный" пройдет мероприятие просветительского проекта Музея Эльдара Рязанова "Берегись кино" (12+). Посетителей ждет показ фильма "Мамин блюз" (18+), который представят режиссер, сценарист картины Катерина Горбачева и актриса, исполнительница главной роли Кадрия Валиева.

Психологический триллер "Мамин блюз" (2025, 18+) вышел в широкий прокат 1 октября 2026 года. Картина рассказывает историю молодой женщины, оказавшейся в состоянии послеродовой депрессии. На фоне повседневной жизни, семейных ожиданий и давления окружающих постепенно разворачивается драма, в которой материнство становится не только источником любви, но и серьезным испытанием. Этот фильм предлагает зрителю не готовые ответы, а возможность заглянуть внутрь семейного кризиса и увидеть, что происходит с человеком, когда его внутреннее состояние остается незамеченным теми, кто находится рядом.

"Истории, основанные на реальных событиях, снимать сложнее всего, — рассказывает Горбачева. — Нужно сохранить правду, но не впасть в назидательность. Мы хотели показать, как одиночество, давление общества и непонимание близких могут сломать человека".

На встрече проекта "Берегись кино" Катерина Горбачева и Кадрия Валиева представят фильм, а после показа обсудят его вместе со зрителями. Партнерская площадка и место проведения мероприятия — кинотеатр "Художественный" (ул. Куйбышева, 105). Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.