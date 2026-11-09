В музее Рязанова расскажут, как разоблачать мифы о кино

В четверг, 12 ноября, в 19:00 пройдет вторая встреча цикла "Под подозрением: как разоблачать мифы о кино?" (16+). Тема — "Обманываться рад…": история о том, почему правда в кино есть ложь, а ложь кино — его правда" (16+). Куратор проекта и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Художественный фильм — это вымысел. Вымысел — это побег от реальности. Искусство кино — это индустрия, в которой орудуют фокусники, плетущие против зрителя заговор, а он этому заговору подыгрывает. В таких словах зритель редко думает о своем опыте просмотра фильмов, несмотря на то, что прекрасно понимает все условности кинематографа как индустрии развлечений. Смотря кино, он верит в то, что не соответствует действительности, доверяет чужим фантазиям, поддается манипуляциям и, вдобавок ко всему, платит за это деньги. Откуда такое настойчивое желание обманываться, почему оно приносит столько удовольствия и есть ли у кино хоть какая-нибудь правда?

Вторая встреча цикла посвящена разговору об иллюзионистских эффектах кино. Почему самые хитрые ловушки зрителю готовят вовсе не фильмы в жанре "фэнтези" или "научной фантастики", а кино, ориентированное на эффекты реализма? Участники разберут механизмы, которые работают в массовом кино, а также обсудят многочисленные попытки убедить аудиторию, что кино может говорить правду о нашем мире, если оно начинается с титра "основано на реальных событиях". Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 14 ноября, в 14:00 состоится экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова.

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.

Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.