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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова расскажут, как разоблачать мифы о кино

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 ноября, в 19:00 пройдет вторая встреча цикла "Под подозрением: как разоблачать мифы о кино?" (16+). Тема — "Обманываться рад…": история о том, почему правда в кино есть ложь, а ложь кино — его правда" (16+). Куратор проекта и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Художественный фильм — это вымысел. Вымысел — это побег от реальности. Искусство кино — это индустрия, в которой орудуют фокусники, плетущие против зрителя заговор, а он этому заговору подыгрывает. В таких словах зритель редко думает о своем опыте просмотра фильмов, несмотря на то, что прекрасно понимает все условности кинематографа как индустрии развлечений. Смотря кино, он верит в то, что не соответствует действительности, доверяет чужим фантазиям, поддается манипуляциям и, вдобавок ко всему, платит за это деньги. Откуда такое настойчивое желание обманываться, почему оно приносит столько удовольствия и есть ли у кино хоть какая-нибудь правда?

Вторая встреча цикла посвящена разговору об иллюзионистских эффектах кино. Почему самые хитрые ловушки зрителю готовят вовсе не фильмы в жанре "фэнтези" или "научной фантастики", а кино, ориентированное на эффекты реализма? Участники разберут механизмы, которые работают в массовом кино, а также обсудят многочисленные попытки убедить аудиторию, что кино может говорить правду о нашем мире, если оно начинается с титра "основано на реальных событиях". Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 14 ноября, в 14:00 состоится экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова.

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.
Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

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Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

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