От иконы до "Черного квадрата": как в самарской Третьяковке представили воображаемый космос

В самарском филиале Третьяковской галереи 30 октября откроется выставка, которая объединит 88 произведений русского искусства — от древнерусской иконописи до работ художников второй половины XX века и современности. Экспозиция предлагает проследить, как менялось представление человека о Вселенной: от сакрального пространства до мечты о покорении космоса и фантазий о встрече с внеземной жизнью.
На выставке "Воображаемый космос" рядом оказались произведения, которые на первый взгляд принадлежат совершенно разным мирам. Икона XVII века, эскизы Виктора Васнецова, пейзажи Архипа Куинджи и "Черный квадрат" Казимира Малевича становятся частями одного разговора — о бесконечности, границах человеческого познания и месте человека во Вселенной.
Экспозицию составили 88 произведений 42 художников. Они поступили из десяти музейных и частных собраний, в том числе Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Мемориального музея космонавтики и Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Куратор проекта — Константин Зацепин. Публично выставка будет работать с 30 октября по 28 марта 2027 года.
От звездного неба к бесконечности
Выставка состоит из четырех разделов. Первый — "Звездное небо над головой" — отсылает к Иммануилу Канту и его представлению о возвышенном. Непостижимая Вселенная одновременно пугает человека своим масштабом и вызывает восхищение тем, что он способен пытаться ее понять.
Эта идея раскрывается в пейзажах Архипа Куинджи. В его работе "Дагестанское ущелье" внимание привлекает свет — один из главных художественных приемов мастера. Рядом представлены фотографии Николая Андреева, представителя пикториализма, который стремился приблизить фотографию к живописи. Сходство здесь не столько сюжетное, сколько эмоциональное: привычный земной пейзаж благодаря свету и мягкости изображения приобретает почти инопланетный характер.
Другой пример того, как искусство соединяет земное и запредельное, — работы Виктора Васнецова. В его эскизах к храмовым росписям религиозные персонажи оказываются на фоне звездного неба. В частности, образ Бога помещен в космическое пространство. Рядом с эскизом представлена икона XVII века на тот же сюжет. В ней мир устроен по строгой символической иерархии, тогда как у Васнецова небесное пространство получает черты реального космоса.
Такое соседство показывает, как менялся художественный язык: сакральные образы не исчезали, но художники начинали осмыслять их через новые знания о мире. По словам куратора Константина Зацепина, важной частью выставки стал путь человека, стремящегося выйти за собственные пределы.
"Черный квадрат" и космос без привычных образов
Во втором разделе — "Геометрия бесконечности" — разговор о Вселенной переходит на язык абстракции. Здесь представлены работы художников, которые искали способы передать космические процессы через цвет, линии и геометрические формы.
Центральное место занимает "Черный квадрат" Казимира Малевича — версия 1929 года из собрания Третьяковской галереи. В контексте выставки работа рассматривается не только как один из ключевых символов русского авангарда, но и как попытка обратиться к непознаваемому — тому, что не удается выразить привычными изображениями.
Рядом с Малевичем представлены произведения его последователей, в том числе Ильи Чашника и Ивана Кудряшова, а также работы Василия Кандинского и Наталии Гончаровой. Последняя создала цикл "Пространство" под впечатлением от запуска первого искусственного спутника Земли. Так научное событие становится отправной точкой для художественного исследования Вселенной.
От полета к встрече с другим
Третий раздел, "Космос как предчувствие", посвящен мечтам о выходе за пределы Земли. Его открывает икона XVI века "Огненное восхождение Илии" — сюжет о чудесном вознесении человека на небеса. В дальнейшем идея преодоления земного притяжения получает уже светское и техническое выражение.
Один из примеров — проект летающего города архитектора Георгия Крутикова, в котором жилые пространства вынесены в околоземную область. Рядом с ним показана работа современного художника Дмитрия Венкова "Гимны Московии". Видеопроизведение предлагает посмотреть на городскую архитектуру с непривычной, словно перевернутой точки зрения.
Архитектура становится частью общего замысла выставки. Два выставочных зала соединяет коридор с видеографикой. В ходе экскурсии Зацепин связывал этот переход с образом черной дыры и горизонта событий — границы, за которой привычная картина мира перестает работать. Это не просто проход между разделами, а еще один способ передать ощущение движения в неизвестное.
В заключительном разделе — "Неопознанные объекты" — в центре внимания оказываются фантазии о внеземных формах жизни. Здесь представлены, в частности, работа Константина Юона "Новая планета", абстрактные пейзажи Эдуарда Штейнберга и Владимира Янкилевского, иллюстрация Юло Соостера и эскизы Михаила Ромадина к фильму Андрея Тарковского "Солярис".
Если в начале выставки космос предстает как тайна, перед которой человек испытывает трепет, то в финале он становится пространством встречи с другим. Образы возможных пришельцев позволяют художникам говорить не только о неизвестном, но и о человеческих отношениях — непонимании, отчуждении и необходимости сосуществовать с теми, кто отличается от нас.
Искусство как способ задать вопросы
"Космос в этой выставке — не столько далекие планеты и история их освоения, сколько пространство человеческого воображения и попытка понять свое место во Вселенной", — отмечает директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко.
Дополнительным способом взаимодействия с экспозицией станет ИИ-гид на базе GigaChat, разработанный при участии Сбера. Он поможет посетителям разобраться в деталях произведений, цветовых решениях и символике, а также выстраивать смысловые связи между работами. Для каждого зала подготовлены авторская музыка, лекционная программа, мастер-классы и занятия.
"Воображаемый космос" предлагает посмотреть на историю искусства не как на последовательность стилей и эпох, а как на меняющийся разговор о границах человеческих возможностей. От религиозного образа небес до абстрактной геометрии и фантазий о внеземной жизни художники снова и снова возвращаются к одному вопросу: что находится за пределами того, что человек уже знает о мире?
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!