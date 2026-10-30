От иконы до "Черного квадрата": как в самарской Третьяковке представили воображаемый космос

В самарском филиале Третьяковской галереи 30 октября откроется выставка, которая объединит 88 произведений русского искусства — от древнерусской иконописи до работ художников второй половины XX века и современности. Экспозиция предлагает проследить, как менялось представление человека о Вселенной: от сакрального пространства до мечты о покорении космоса и фантазий о встрече с внеземной жизнью.

На выставке "Воображаемый космос" рядом оказались произведения, которые на первый взгляд принадлежат совершенно разным мирам. Икона XVII века, эскизы Виктора Васнецова, пейзажи Архипа Куинджи и "Черный квадрат" Казимира Малевича становятся частями одного разговора — о бесконечности, границах человеческого познания и месте человека во Вселенной.

Экспозицию составили 88 произведений 42 художников. Они поступили из десяти музейных и частных собраний, в том числе Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Мемориального музея космонавтики и Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Куратор проекта — Константин Зацепин. Публично выставка будет работать с 30 октября по 28 марта 2027 года.

От звездного неба к бесконечности

Выставка состоит из четырех разделов. Первый — "Звездное небо над головой" — отсылает к Иммануилу Канту и его представлению о возвышенном. Непостижимая Вселенная одновременно пугает человека своим масштабом и вызывает восхищение тем, что он способен пытаться ее понять.

Эта идея раскрывается в пейзажах Архипа Куинджи. В его работе "Дагестанское ущелье" внимание привлекает свет — один из главных художественных приемов мастера. Рядом представлены фотографии Николая Андреева, представителя пикториализма, который стремился приблизить фотографию к живописи. Сходство здесь не столько сюжетное, сколько эмоциональное: привычный земной пейзаж благодаря свету и мягкости изображения приобретает почти инопланетный характер.

Другой пример того, как искусство соединяет земное и запредельное, — работы Виктора Васнецова. В его эскизах к храмовым росписям религиозные персонажи оказываются на фоне звездного неба. В частности, образ Бога помещен в космическое пространство. Рядом с эскизом представлена икона XVII века на тот же сюжет. В ней мир устроен по строгой символической иерархии, тогда как у Васнецова небесное пространство получает черты реального космоса.

Такое соседство показывает, как менялся художественный язык: сакральные образы не исчезали, но художники начинали осмыслять их через новые знания о мире. По словам куратора Константина Зацепина, важной частью выставки стал путь человека, стремящегося выйти за собственные пределы.

"Черный квадрат" и космос без привычных образов

Во втором разделе — "Геометрия бесконечности" — разговор о Вселенной переходит на язык абстракции. Здесь представлены работы художников, которые искали способы передать космические процессы через цвет, линии и геометрические формы.

Центральное место занимает "Черный квадрат" Казимира Малевича — версия 1929 года из собрания Третьяковской галереи. В контексте выставки работа рассматривается не только как один из ключевых символов русского авангарда, но и как попытка обратиться к непознаваемому — тому, что не удается выразить привычными изображениями.

Рядом с Малевичем представлены произведения его последователей, в том числе Ильи Чашника и Ивана Кудряшова, а также работы Василия Кандинского и Наталии Гончаровой. Последняя создала цикл "Пространство" под впечатлением от запуска первого искусственного спутника Земли. Так научное событие становится отправной точкой для художественного исследования Вселенной.

От полета к встрече с другим

Третий раздел, "Космос как предчувствие", посвящен мечтам о выходе за пределы Земли. Его открывает икона XVI века "Огненное восхождение Илии" — сюжет о чудесном вознесении человека на небеса. В дальнейшем идея преодоления земного притяжения получает уже светское и техническое выражение.

Один из примеров — проект летающего города архитектора Георгия Крутикова, в котором жилые пространства вынесены в околоземную область. Рядом с ним показана работа современного художника Дмитрия Венкова "Гимны Московии". Видеопроизведение предлагает посмотреть на городскую архитектуру с непривычной, словно перевернутой точки зрения.

Архитектура становится частью общего замысла выставки. Два выставочных зала соединяет коридор с видеографикой. В ходе экскурсии Зацепин связывал этот переход с образом черной дыры и горизонта событий — границы, за которой привычная картина мира перестает работать. Это не просто проход между разделами, а еще один способ передать ощущение движения в неизвестное.

В заключительном разделе — "Неопознанные объекты" — в центре внимания оказываются фантазии о внеземных формах жизни. Здесь представлены, в частности, работа Константина Юона "Новая планета", абстрактные пейзажи Эдуарда Штейнберга и Владимира Янкилевского, иллюстрация Юло Соостера и эскизы Михаила Ромадина к фильму Андрея Тарковского "Солярис".

Если в начале выставки космос предстает как тайна, перед которой человек испытывает трепет, то в финале он становится пространством встречи с другим. Образы возможных пришельцев позволяют художникам говорить не только о неизвестном, но и о человеческих отношениях — непонимании, отчуждении и необходимости сосуществовать с теми, кто отличается от нас.

Искусство как способ задать вопросы

"Космос в этой выставке — не столько далекие планеты и история их освоения, сколько пространство человеческого воображения и попытка понять свое место во Вселенной", — отмечает директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко.

Дополнительным способом взаимодействия с экспозицией станет ИИ-гид на базе GigaChat, разработанный при участии Сбера. Он поможет посетителям разобраться в деталях произведений, цветовых решениях и символике, а также выстраивать смысловые связи между работами. Для каждого зала подготовлены авторская музыка, лекционная программа, мастер-классы и занятия.

"Воображаемый космос" предлагает посмотреть на историю искусства не как на последовательность стилей и эпох, а как на меняющийся разговор о границах человеческих возможностей. От религиозного образа небес до абстрактной геометрии и фантазий о внеземной жизни художники снова и снова возвращаются к одному вопросу: что находится за пределами того, что человек уже знает о мире?