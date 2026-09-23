В Третьяковской галерее открывается проект "Ловушка пейзажа"

В самарском филиале Третьяковской галерее завершается выставка "Состояние потока. Волга в русском искусстве" и открывается проект "Ловушка пейзажа" участников Лаборатории самарских художников.

До завершения выставки "Состояние потока. Волга в русском искусстве" осталось несколько дней. 27 сентября станет последним днем, когда в экспозиции можно увидеть произведения И.Левитана, К.Петрова-Водкина, А.Куинджи, Б.Кустодиева и других известных художников.

География выставки охватывает все течение Волги. В экспозиции представлены 73 произведения пятидесяти российских художников, созданные с начала XIX века до наших дней. Выставка становится для зрителя путешествием по разным эпохам и способам восприятия реки.

В последние дни работы "Состояния потока" открывается выставочный проект "Ловушка пейзажа". В течение трех месяцев участники Лаборатории самарских художников работали с темой главной выставки сезона. Их групповой проект продолжает ее: обращаясь к современности, он связывает наследие русского искусства и географию Волги с локальным контекстом.

"Ловушка пейзажа" представляет собой размышление художников о взаимоотношениях человека с рекой. Авторы осмысляют реку как тело и место памяти, исследуют ее роль в ландшафте города и за его пределами. Пейзаж здесь перестает быть фоном: человек ощущает себя его частью и находит в реке живого собеседника. Привычная дистанция между человеком и окружающим пространством исчезает, и наблюдатель попадает в "ловушку" пейзажа.

Интерес участников к теме связан не только с географическим присутствием реки, но и с ее ролью подвижной границы между реальным и воображаемым. Здесь повседневная жизнь горожан уступает место мифу.