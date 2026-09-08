В пятницу, 11 сентября, в 19:00 в "Заварке" пройдет мастер-класс по созданию обвесов "Коровки" (12+). Его проведет сотрудник отдела специальных проектов самарского филиала Третьяковской галереи Мария Армен.

В начале XIX века на территории современного Ленинского района располагалась выгонная земля. Сейчас это место — часть исторического поселения Самара. На выставке "Чувства (о) Дома" (6+) в последнем зале Музея-галереи расположен "Конструктор района", где посетители могут собрать свой вариант застройки этого участка. Керамические коровки, которыми можно населить местность, настолько полюбились гостям, что сотрудники "Заварки" решили посвятить им отдельную встречу.

На мастер-классе участники смогут создать модный и эксклюзивный аксессуар — обвес. Собрать его можно будет из керамических бусин в виде коровок (как те, что представлены на выставке, только в уменьшенном виде), сердечек из лыка и всевозможных ниток для декора.

Вход на мероприятие — 800 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.