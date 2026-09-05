"Своя колея": три художника одной семьи показали свои работы в Самаре

В выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России 4 сентября открылась выставка "Своя колея", объединившая работы трех представителей семьи Милакиных — Петра, Галины и Ильи. В экспозиции рядом оказались графика и офорты Петра Милакина, керамика Галины и живопись Ильи. Трое художников — отец, мать и сын — работают в разных техниках, но впервые за долгое время их произведения собрали в одной выставке.
Открывая выставку, директор Самарского художественного музея Алла Шахматова призналась, что ожидала увидеть одну экспозицию, но в итоге обнаружила гораздо больше.
"Я думала, что сегодня мы будем говорить просто об открытии выставки. Но, когда увидела работы, поняла, что здесь представлены серьезные мастера, которые работают в разных жанрах и не боятся экспериментировать. Это большой подарок нашему родному городу", — сказала Алла Шахматова.
Председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров говорил уже не только о самих произведениях, но и о том, что происходит внутри художественной семьи.
"Для нас важно сохранять и профессиональные стандарты, и традиции. Здесь мы видим настоящую творческую династию: отец, мать и сын. Каждый из них оставил свой след в искусстве, при этом семейные ценности и традиции продолжаются", — отметил Дмитрий Мантров.
Петр Милакин переехал в Куйбышев в 1977 году и большую часть жизни связал с Самарой. Он работал не только с графикой, но и с керамикой, деревом и металлом. На выставке представлены его офорты и графические работы — в том числе связанные с Самарой, Волгой, фольклорными и сказочными образами.
У Галины Милакиной — другой материал. Ее работы выполнены из керамики, среди них много женских образов, цветов и декоративных сосудов. Но сама художница говорит, что для самарского керамиста работа начинается еще до мастерской — с поиска места, где вообще можно создать произведение.
В городе, по ее словам, сегодня не хватает производственной базы для профессиональной керамики. Поэтому часть работ Милакиной приходилось создавать в других городах — Москве и Санкт-Петербурге.
"Для керамиста очень важно, где и как он работает. Нужны материал, оборудование, печи. В Самаре сейчас с этим сложно, поэтому многие работы приходилось делать в других городах", — рассказала Галина Милакина.
Илья Милакин в экспозиции представлен живописью и акварелью. Он пишет Самару и Волгу, городские виды и пейзажи. При этом художник не отказывается от реалистической традиции, которой придерживались его родители.
"Я работаю в той же традиции, что и мои родители, — это реализм. Но каждый человек все равно делает по-своему. Невозможно, чтобы разные художники создавали одно и то же, даже если работают в одном направлении", — рассказал Илья Милакин.
Отличия появляются не только из-за характера самого художника, но и из-за его личного опыта. Илья признается: иногда ему хочется отойти от привычного направления и попробовать что-то совсем другое.
"Я смотрю на других художников, меня многое вдохновляет, многое нравится. Иногда возникает мысль сделать что-то совсем другое, попробовать новое для себя. Возможно, когда-нибудь я к этому приду", — добавил он.
Есть в выставке и личная история, которую невозможно не заметить. Несколько лет в картинах Ильи Милакина появлялся черный кот. Художник рассказывал, что животное прожило рядом с ним около 13 лет и стало частью его работ — настолько часто он его рисовал, что знакомые начали шутить: кот превратился в своеобразную авторскую подпись.
Недавно художник потерял своего питомца. В работе "Уходя на радугу", созданной в 2025 г., его образ появился среди облаков.
"Своя колея" в итоге получилась выставкой не столько об одинаковом художественном пути, сколько о трех разных авторах, которые оказались в одной семье. Петр, Галина и Илья работают каждый со своим материалом и по-своему смотрят на искусство. Но их произведения в одном зале позволяют увидеть, как художественная традиция может передаваться внутри семьи, не превращаясь в буквальное повторение.
Выставка "Своя колея" работает до 3 октября в Выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России. Вход свободный.
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Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
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