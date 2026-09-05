"Своя колея": три художника одной семьи показали свои работы в Самаре

В выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России 4 сентября открылась выставка "Своя колея", объединившая работы трех представителей семьи Милакиных — Петра, Галины и Ильи. В экспозиции рядом оказались графика и офорты Петра Милакина, керамика Галины и живопись Ильи. Трое художников — отец, мать и сын — работают в разных техниках, но впервые за долгое время их произведения собрали в одной выставке.

Открывая выставку, директор Самарского художественного музея Алла Шахматова призналась, что ожидала увидеть одну экспозицию, но в итоге обнаружила гораздо больше.

"Я думала, что сегодня мы будем говорить просто об открытии выставки. Но, когда увидела работы, поняла, что здесь представлены серьезные мастера, которые работают в разных жанрах и не боятся экспериментировать. Это большой подарок нашему родному городу", — сказала Алла Шахматова.

Председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Дмитрий Мантров говорил уже не только о самих произведениях, но и о том, что происходит внутри художественной семьи.

"Для нас важно сохранять и профессиональные стандарты, и традиции. Здесь мы видим настоящую творческую династию: отец, мать и сын. Каждый из них оставил свой след в искусстве, при этом семейные ценности и традиции продолжаются", — отметил Дмитрий Мантров.

Петр Милакин переехал в Куйбышев в 1977 году и большую часть жизни связал с Самарой. Он работал не только с графикой, но и с керамикой, деревом и металлом. На выставке представлены его офорты и графические работы — в том числе связанные с Самарой, Волгой, фольклорными и сказочными образами.

У Галины Милакиной — другой материал. Ее работы выполнены из керамики, среди них много женских образов, цветов и декоративных сосудов. Но сама художница говорит, что для самарского керамиста работа начинается еще до мастерской — с поиска места, где вообще можно создать произведение.

В городе, по ее словам, сегодня не хватает производственной базы для профессиональной керамики. Поэтому часть работ Милакиной приходилось создавать в других городах — Москве и Санкт-Петербурге.

"Для керамиста очень важно, где и как он работает. Нужны материал, оборудование, печи. В Самаре сейчас с этим сложно, поэтому многие работы приходилось делать в других городах", — рассказала Галина Милакина.

Илья Милакин в экспозиции представлен живописью и акварелью. Он пишет Самару и Волгу, городские виды и пейзажи. При этом художник не отказывается от реалистической традиции, которой придерживались его родители.

"Я работаю в той же традиции, что и мои родители, — это реализм. Но каждый человек все равно делает по-своему. Невозможно, чтобы разные художники создавали одно и то же, даже если работают в одном направлении", — рассказал Илья Милакин.

Отличия появляются не только из-за характера самого художника, но и из-за его личного опыта. Илья признается: иногда ему хочется отойти от привычного направления и попробовать что-то совсем другое.

"Я смотрю на других художников, меня многое вдохновляет, многое нравится. Иногда возникает мысль сделать что-то совсем другое, попробовать новое для себя. Возможно, когда-нибудь я к этому приду", — добавил он.

Есть в выставке и личная история, которую невозможно не заметить. Несколько лет в картинах Ильи Милакина появлялся черный кот. Художник рассказывал, что животное прожило рядом с ним около 13 лет и стало частью его работ — настолько часто он его рисовал, что знакомые начали шутить: кот превратился в своеобразную авторскую подпись.

Недавно художник потерял своего питомца. В работе "Уходя на радугу", созданной в 2025 г., его образ появился среди облаков.

"Своя колея" в итоге получилась выставкой не столько об одинаковом художественном пути, сколько о трех разных авторах, которые оказались в одной семье. Петр, Галина и Илья работают каждый со своим материалом и по-своему смотрят на искусство. Но их произведения в одном зале позволяют увидеть, как художественная традиция может передаваться внутри семьи, не превращаясь в буквальное повторение.

Выставка "Своя колея" работает до 3 октября в Выставочном зале Самарского регионального отделения Союза художников России. Вход свободный.