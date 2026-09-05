Диана Шнайдер завершила соревнования в "одиночке" US Open, но вышла во второй круг в паре

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер завершила соревнования в одиночном разряде турнира US Open, но вышла во второй круг в паре с бельгийской спортсменкой Элисе Мертнес, сообщает championat.com.
В третьем круге "одиночки" она уступила американке Тэйлор Таунсенд со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В ее рамках Шнайдер пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Таунсенд пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.
В матче первого круга парного разряда US Open тандем Дианы Шнайдер и Элисе Мертнес оказался сильнее дуэта в составе Дарьи Снигур (Украина) и Ханне Вандевинкель (Бельгия). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3.
Встреча продлилась 1 час 3 минуты. В ее рамках Диана и Элисе один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету соперниц два эйса, две двойные ошибки, они не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Шнайдер и Мертенс встретятся с украинско-румынским дуэтом, в составе которого выступают Марта Костюк (Украина) и Елена-Габриэла Русе (Румыния).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!