Диана Шнайдер завершила соревнования в "одиночке" US Open, но вышла во второй круг в паре

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер завершила соревнования в одиночном разряде турнира US Open, но вышла во второй круг в паре с бельгийской спортсменкой Элисе Мертнес, сообщает championat.com.

В третьем круге "одиночки" она уступила американке Тэйлор Таунсенд со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В ее рамках Шнайдер пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Таунсенд пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

В матче первого круга парного разряда US Open тандем Дианы Шнайдер и Элисе Мертнес оказался сильнее дуэта в составе Дарьи Снигур (Украина) и Ханне Вандевинкель (Бельгия). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 3 минуты. В ее рамках Диана и Элисе один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету соперниц два эйса, две двойные ошибки, они не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Шнайдер и Мертенс встретятся с украинско-румынским дуэтом, в составе которого выступают Марта Костюк (Украина) и Елена-Габриэла Русе (Румыния).