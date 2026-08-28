Кирилл Косимов завоевал второе "золото" в Хорватии

В Хорватии на Первенстве мира воспитанник тольяттинской СШОР № 10 "Олимп" Кирилл Косимов завоевал вторую золотую медаль.

На этот раз награда получена в индивидуальных соревнованиях.

Напомним, первое место Косимов занал с пензенским спортсменом в синхронных прыжках с вышки 10 метров.