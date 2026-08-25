ГК "Лада" занял 5 место на Спартакиаде, обыграв сборную Астраханской области

В матче за 5-6 места на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", обыграла сборную Астраханской области со счетом 32:29 (22:16) и финишировала на пятом месте.

На решающей стадии плей-офф двух последних чемпионатов России эти соперники сражались друг с другом за бронзу суперлиги (оба раза в пользу "Астраханочки"). И на нынешнем предсезонном престижном турнире на меньшее они согласны не были. Но, потерпев неудачи в четвертьфинале, утешились очным свиданием за пределами топового квартета.

Совсем скоро, во втором туре чемпионата России заклятым конкурентам снова доведется пересечься в Астрахани. Так что сегодняшний поединок между ними можно было бы назвать разведкой перед более серьезным боем, который грянет 15 сентября. С той, правда, оговоркой, что составы команд спустя три недели все-таки, наверное, претерпят изменения. Не радикальные, конечно, но…

Тольяттинки хоть и отыграли накануне самый поздний матч из предусмотренных календарем шести, но к сегодняшнему полудню оказались заметно свежее южанок. Те пока раскачивались, наши резво наседали и уже по прошествии четырех с половиной минут со старта встречи в ладовский запас легли солидные завоевания (5:1). Особенно хороша была в первом тайме Алина Беспалова, чьи шесть голов (из них — четыре наших подряд), забитые в течение 13 минут с начала поединка, еще дальше увели хозяек площадки от соперниц вперед. Почти в том же духе штамповала взятия гостевых ворот и Дарья Еремина. Благодаря этому бомбардирскому тандему подопечным Владимира Полетаева удавалось держать долго "просыпавшихся" соперниц на почтительной дистанции.

Совсем плохи стали дела у южанок на 25-й минуте, когда после очередного голевого дубля раскураженной Беспаловой разрыв в счете превратился в двузначный (21:11). Только вот на концовку первой половины наших не хватило. Запасы "физики" пошли на спад. И уже целиком приободрившаяся "Астраханочка" сумела от десяти мячей своего отставания оставить к перерыву шесть. На 42-й минуте этот отрыв сохранялся, но ранее уже подтаивал — после антракта становилось все отчетливее видно, что для "Лады" доигрывание матча, а с ним и всего турнира дается чрезвычайно тяжело. За три с половиной минуты до финальной сирены победа Самарской области, у которой от свежести первого тайма не осталось уже и следа, повисла и вовсе на волоске (30:29).

Пришлось в критический момент рассчитывать на скрытые резервы. Они нашлись! Вся команда из последних сил взяла себя в руки, а ее капитан Яна Жилинскайте, откликнувшись на пас Алёны Дмитриевой в линию, поразила ворота соперниц, когда таймер на табло показывал цифры 58.37. У астраханок же в ответной атаке аналогичная комбинация не прошла.

За 20 секунд до финиша Екатерина Терлецкая поставила окончательную точку в матче, хотя гости успели провести еще одну свою атаку. Но 19-летняя дебютантка "Лады" Александра Кончева, которая в последних двух наших играх в одиночку защищала ворота и во втором тайме этой встречи выручала редко, записала на себя еще один эффектный сэйв. На этом выступлениям тольяттинок на домашней Спартакиаде была подведена победная, хотя и безмедальная черта.