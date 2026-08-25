Гандбольная "Лада" обыграла сборную Волгоградской области

В матче за 5-8 места на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", нанесла поражение сборной Волгоградской области — 32:27 (18:13).
Напряжение турнира, перенасыщенного играми, и высочайший накал борьбы в отдельных матчах здорово потрепали тольяттинок в преддверии решающих сражений. Странно, что замены даже выбывшим по состоянию здоровья игрокам на этих состязаниях запрещены. Виктория Матюхина с Дарьей Миловой, пострадавшие в битве с ростовчанками, продолжают быть вне эпицентра событий. С Миловой ситуация вообще туманная. Операция на колене ей пока, по первоначальному заключению врачей, не требуется, но восстановление даже в этом случае займет до четырех недель. Примерно на месяц внезапно выбыла из строя и другая Даша — Сёмина, у которой травмирована стопа. Так что доигрывать Спартакиаду "Ладе" приходится с одним вратарем.
Та же картина, впрочем, и в волгоградских воротах. У Марии Дувакиной проблема со стопой еще серьезнее — перелом пятой плюсневой кости с перспективой быть в "лазарете" месяца два, а то и три. Такова цена четвертьфинальной сечи с ЦСКА, которому динамовки дали в субботу нешуточный бой, хоть и оказались на щите. Проиграли они и тольяттинкам на групповом этапе с разницей в шесть мячей. Но теперь за них было и численное преимущество (15 вышедших на предматчевое построение девчонок против наших 13-ти), и явное превосходство в опыте единственного "кипера" (Людмилы Баскаковой над Александрой Кончевой). Не прошло и трех минут, а счет стал уже 3:0 в динамовскую пользу. Получив такую стартовую взбучку, "Лада" явно разозлилась, сбросила с себя оцепенение. И ближе к экватору первого тайма уже волгоградки угодили под ее мощный пресс! Да еще какой!
Шутка ли, второй тайм-аут наставник бело-голубых Евгений Дмитриев сжег тогда, когда за каких-то шесть минут его напрочь утратившая нить игры команда пропустила семь "сухих" мячей! Кончева на этом отрезке была, прямо скажем, хороша, и не только она. Вся "Лада" работала как идеальный механизм! Лишь после экстренного вмешательства своего главного тренера гости перестали гореть синим пламенем, и разница в счете изменений в заключительной трети первого тайма не претерпела. Зато последняя минута была ознаменована вспышкой обоюдной грубости, в результате чего в двух разных эпизодах по одному персонажу от каждой команды отправились досматривать матч на трибуны с красной карточкой — экс-тольяттинка Алиса Дворцевая у "Динамо" и Елизавета Дубило у нас.
В первой половине второй части поединка подопечные Владимира Полетаева вполне уверенно держали соперниц на довольно длинном поводке размером в пять-шесть мячей. А в самой середине тайма довели его и вовсе до семи. Но в начале заключительной 10-минутки ладовский механизм дал ощутимый сбой. Разрыв тревожным для местной публики образом стал стремительно таять и вскоре превратился в очень скользкий — 25:27. Однако в заключительные шесть минут девушки Самарской области вновь были на высоте, восстановив надежный и уже нерушимый задел. На завтрашнем финише турнира в сверхпринципиальном споре с астраханками, которые в двух последних сезонах умыкнули у тольяттинок бронзу суперлиги, "Лада" разыграет 5-6 места.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!