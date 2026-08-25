Гандбольная "Лада" обыграла сборную Волгоградской области

В матче за 5-8 места на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", нанесла поражение сборной Волгоградской области — 32:27 (18:13).

Напряжение турнира, перенасыщенного играми, и высочайший накал борьбы в отдельных матчах здорово потрепали тольяттинок в преддверии решающих сражений. Странно, что замены даже выбывшим по состоянию здоровья игрокам на этих состязаниях запрещены. Виктория Матюхина с Дарьей Миловой, пострадавшие в битве с ростовчанками, продолжают быть вне эпицентра событий. С Миловой ситуация вообще туманная. Операция на колене ей пока, по первоначальному заключению врачей, не требуется, но восстановление даже в этом случае займет до четырех недель. Примерно на месяц внезапно выбыла из строя и другая Даша — Сёмина, у которой травмирована стопа. Так что доигрывать Спартакиаду "Ладе" приходится с одним вратарем.

Та же картина, впрочем, и в волгоградских воротах. У Марии Дувакиной проблема со стопой еще серьезнее — перелом пятой плюсневой кости с перспективой быть в "лазарете" месяца два, а то и три. Такова цена четвертьфинальной сечи с ЦСКА, которому динамовки дали в субботу нешуточный бой, хоть и оказались на щите. Проиграли они и тольяттинкам на групповом этапе с разницей в шесть мячей. Но теперь за них было и численное преимущество (15 вышедших на предматчевое построение девчонок против наших 13-ти), и явное превосходство в опыте единственного "кипера" (Людмилы Баскаковой над Александрой Кончевой). Не прошло и трех минут, а счет стал уже 3:0 в динамовскую пользу. Получив такую стартовую взбучку, "Лада" явно разозлилась, сбросила с себя оцепенение. И ближе к экватору первого тайма уже волгоградки угодили под ее мощный пресс! Да еще какой!

Шутка ли, второй тайм-аут наставник бело-голубых Евгений Дмитриев сжег тогда, когда за каких-то шесть минут его напрочь утратившая нить игры команда пропустила семь "сухих" мячей! Кончева на этом отрезке была, прямо скажем, хороша, и не только она. Вся "Лада" работала как идеальный механизм! Лишь после экстренного вмешательства своего главного тренера гости перестали гореть синим пламенем, и разница в счете изменений в заключительной трети первого тайма не претерпела. Зато последняя минута была ознаменована вспышкой обоюдной грубости, в результате чего в двух разных эпизодах по одному персонажу от каждой команды отправились досматривать матч на трибуны с красной карточкой — экс-тольяттинка Алиса Дворцевая у "Динамо" и Елизавета Дубило у нас.

В первой половине второй части поединка подопечные Владимира Полетаева вполне уверенно держали соперниц на довольно длинном поводке размером в пять-шесть мячей. А в самой середине тайма довели его и вовсе до семи. Но в начале заключительной 10-минутки ладовский механизм дал ощутимый сбой. Разрыв тревожным для местной публики образом стал стремительно таять и вскоре превратился в очень скользкий — 25:27. Однако в заключительные шесть минут девушки Самарской области вновь были на высоте, восстановив надежный и уже нерушимый задел. На завтрашнем финише турнира в сверхпринципиальном споре с астраханками, которые в двух последних сезонах умыкнули у тольяттинок бронзу суперлиги, "Лада" разыграет 5-6 места.