АО "Транснефть - Приволга" передало вагоны-дома спортивной школе олимпийского резерва

АО "Транснефть - Приволга" в рамках благотворительной деятельности безвозмездно передало Государственному автономному учреждению дополнительного образования Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 6" два вагона-дома для водноспортивной базы "Волга".
Вагоны-дома будут использоваться для организации бытовых условий воспитанников отделений академической гребли и парусного спорта. Водноспортивная база расположена на правом берегу Волги в затоне "Грязный", где строительство капитальных объектов невозможно.
"Для нашей школы эта поддержка имеет большое значение и будет способствовать повышению качества тренировочного процесса", — отметил директор СШОР № 6 Андрей Белов.
АО "Транснефть - Приволга" и СШОР № 6 на протяжении многих лет сотрудничают в сфере развития физической культуры и спорта. Команды предприятия по волейболу и баскетболу проводят тренировочные занятия в спортивном комплексе "Локомотив", который входит в структуру учреждения. Воспитанники школы успешно представляют Самарскую область на всероссийских и международных соревнованиях.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!