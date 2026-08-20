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Олимпийские Спорт

АО "Транснефть - Приволга" передало вагоны-дома спортивной школе олимпийского резерва

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в рамках благотворительной деятельности безвозмездно передало Государственному автономному учреждению дополнительного образования Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва № 6" два вагона-дома для водноспортивной базы "Волга".

Вагоны-дома будут использоваться для организации бытовых условий воспитанников отделений академической гребли и парусного спорта. Водноспортивная база расположена на правом берегу Волги в затоне "Грязный", где строительство капитальных объектов невозможно.

"Для нашей школы эта поддержка имеет большое значение и будет способствовать повышению качества тренировочного процесса", — отметил директор СШОР № 6 Андрей Белов.

АО "Транснефть - Приволга" и СШОР № 6 на протяжении многих лет сотрудничают в сфере развития физической культуры и спорта. Команды предприятия по волейболу и баскетболу проводят тренировочные занятия в спортивном комплексе "Локомотив", который входит в структуру учреждения. Воспитанники школы успешно представляют Самарскую область на всероссийских и международных соревнованиях.

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