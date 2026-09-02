Диана Шнайдер обыграла Каролину Плишкову и вышла в третий круг US Open

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла в третий круг US Open — 2026, обыграв чешку Каролину Плишкову со счетом 6:1, 7:6 (7:4), сообщает championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Шнайдер не выполнила подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 10. Плишкова сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Открытого чемпионата США — 2026 Шнайдер сыграет с американской теннисисткой Тэйлор Таунсенд.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.