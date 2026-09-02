Самара встретила участников Международного фестиваля-лаборатории "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026"

В среду, 2 сентября, на теплоходе "Александр Попов" в Самару прибыли участники фестиваля "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026", который проходит в рамках окружного общественного проекта "Театральное Приволжье", инициированного полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Участники фестиваля — студенты и выпускники режиссерского, актерского, сценографического и театроведческого факультетов ГИТИСа, лауреаты фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" из Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей, а также студенты-актеры из Китая и Кыргызстана — участники международной стажировки по изучению русской театральной школы.

На борту теплохода проходят творческие лаборатории, мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и показы эскизов спектаклей. В программе фестиваля заявлена тема "Дни русской литературы на Волге". Перед участниками стоит задача соединить литературные тексты писателей-юбиляров 2026 года и образы русской живописи. Главным соавтором участников фестиваля выступает река Волга, ее пространство.

"Самара — это точка маршрута нашего большого речного путешествия и культурно-образовательного проекта. Самое важное, на мой взгляд, то, что студенты Самарского института культуры третий год подряд принимают участие в нашем фестивале. У них замечательные, очень интересные эскизы. Мы соединяем энергию молодых талантов с культурными, традициями, академическими традициями ГИТИСа, выстраиваем социальный лифт между вузом и регионами", — подчеркнула руководитель проекта, директор АНО "Центр образовательных и культурных программ "Атмосфера впечатлений" Янина Незванкина.

На причале речного вокзала Самары участников "ГИТИСФЕСТА" встретили гостеприимно и символично. Под народные песни ребят пригласили в дружный волжский хоровод. Затем для юных театралов была организована прогулка по набережной и познавательная экскурсия.

Затем артисты отправилась в Межвузовский молодежный концертно-театральный комплекс "Дирижабль". Для самарских зрителей участники "ГИТИСФЕСТА" подготовили и показали эскизы спектаклей по произведениям Николая Лескова — "Левша" и "Очарованный странник", провели тематические встречи и "Атмосферник по стихам Николая Гумилева "Жираф".

"За основу мы взяли "Левшу" Лескова. С нами работала замечательный режиссер Сияли Гаджиева, она уже окончила третий курс ГИТИСа. Работа проходила замечательно, режиссер приезжала к нам в Самару, мы созванивались по видеоформату, проводили репетиции. И сейчас на теплоходе "ГИТИСФЕСТА" мы уже второй день из репетиционного зала не выходим. Работаем, работаем, чтобы показать спектакль и удивить", — поделился режиссер самарского театра DragLAB Семен Гуськов.

Организаторы подчеркивают, что благодаря фестивалю ребята получают личностный и профессионал рост, а в дальнейшем могут выбрать свой творческий путь, связанный с театральным искусством.

"Участие в проекте "ГИТИСФЕСТ" позволяет ребятам оттачивать свое мастерство, которое уже кто-то приобрел, поскольку они уже стали победителями, совершенствоваться дальше, определять, возможно, свой дальнейший профессиональный жизненный путь с преподавателями из ГИТИСа", — подчеркнула советник министра культуры Самарской области Елена Пивсаева.

После Самары фестивальный теплоход отправится в Казань, а затем в Кострому. Завершится творческое путешествие в столице Приволжского федерального округа — Нижнем Новгороде.