Величественный и дерзкий "Урал Опера Балет" на самарской сцене

На сцене Самарского театра оперы и балета им. Д. Д Шостаковича в минувшие выходные предстали грандиозная "Турандот" и дерзкие "Ромео и Джульетта". Один из самых титулованных театров страны "Урал Опера Балет" привез в Самару свои известные постановки.

Благодаря проекту "Большие гастроли", организованному при поддержке министерства культуры, в этом году самарские зрители смогли познакомиться со знаменитыми постановками екатеринбургского театра "Урал Опера Балет". В рамках ответного визита с 4 по 7 июня в Екатеринбурге труппа Самарского театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича покажет оперу "Леди Макбет Мценского уезда" и балет "Спящая красавица".

К репертуару для проекта "Большие гастроли" театры относятся очень строго и стараются представить свои лучшие и проверенные временем спектакли. Для тех, кто следит за театральной жизнью, вопрос о том, стоит ли идти на оперу "Турандот" и балет "Ромео и Джульетта" из Екатеринбурга, не звучал — надо было срочно брать билеты сразу на все. До Самары иногда долетали постановки уральского театра. Например, невозможно забыть очарование от 20-минутного балета "Вариации Сальери" Вячеслава Самодурова, привезенного в 2022 году на сцену самарского театра в рамках проекта "Золотой Маски". Но большие гастроли и масштабные постановки уральского театра в Самаре — редкость.

Прекрасная "Турандот"

28 мая на сцене самарского театра зазвучало произведение "Турандот" Джакомо Пуччини в постановке Жана-Ромена Весперини. Режиссер работал с лучшими мировыми площадками — от Большого театра до Ла Скала и Парижской оперы.

На сцене екатеринбургского театра спектакль живет уже восемь лет и стал настоящей классикой. Работать на современной сцене с операми Пуччини всегда особенный вызов для режиссера. Перенасыщенная эмоциями, драматизмом, накалом страстей и "чрезмерная" в своей экспрессии музыка "Турандот" требует соответствующего визуального подтверждения. Дополняется история экзотическим колоритом выдуманного Китая.

Весперини выбрал сценическое решение — двухъярусная движущаяся круглая сцена, которая управляет зрительским вниманием, то открывая новую мизансцену, то выводя исполнителей ближе к залу. Такой подход продиктован, в том числе музыкальной масштабностью оперы, требующей включение хора и размещения на сцене одновременно большого количества артистов. Режиссер не стал искать новых трактовок сюжета и работал в заданном каноне — средневековый Китай, строптивая принцесса, которая отказывает всем женихам, предлагая разгадать сложные загадки, и доблестный принц Калаф, влюбленный и готовый на все. На сцене развеваются знамена с драконами, выпадают деревянные веера с журавлями, угадывается образ китайской ширмы. Световые решения спектакля — серебряный лунный и царский золотой. Лирические арии подчеркивает нежный свет лунной ночи, а царственное появление императора озаряет зал теплым солнечным светом.

Учитывая, что это последнее произведение Пуччини, которое он не успел завершить, у оперы есть несколько линий развития истории. Для постановки в уральском театре был выбран самый оптимистичный расклад, когда строптивая китайская принцесса покоряется настойчивости влюбленного принца.

Короткая опера (всего 2 часа 20 минут) с богатой партитурой, с экзотическим восточным антуражем, драматической завязкой всегда была подарком для зрителей. А знаменитая ария Nessun Dorma считается одним из самых популярных произведений классической музыки. Для Самары стало особым удовольствием, что руководил оркестром в этот вечер главный дирижер "Урал Опера Балет" Константин Чудовский. Главные партии в опере исполнили Луиза Жулева и Ильгам Валиев.

Дерзкие "Ромео и Джульетта"

30 мая самарские зрители увидели легендарный балет "Ромео и Джульетта" в постановке Вячеслава Самодурова. Хореограф Вячеслав Самодуров — одно из самых ярких имен современной сцены. Технически сложные и эффектные балетные партии — визитная карточка мастера. Его "Ромео и Джульетта", как обыгрывается в пресс-релизе, немного из эпохи Возрождения и немного ребята с Уралмаша. Безусловно, в хореографии спектакля много дерзости, которая смотрится уместно, учитывая, что история про молодых влюбленных, а Меркуцио даже у Шекспира всегда представлялся чуть за рамками этики. Эта дерзость вступает в диалог с величественностью, которая также есть в хореографии. Да, эффект балета строится на контрасте дерзкого и величественного, в итоге получается даже кинематографично. Самодуров мастер эффектных образов, которые останутся навсегда с вами после просмотра его работ. Увидев спектакль, в следующий раз, когда вы услышите Прокофьева, вы точно будете представлять "Танец рыцарей" именно в постановке Самодурова. Спектаклю уже десять лет и он продолжает прекрасно жить и покорять зрителей. Идеальная, на зависть, балетная труппа у екатеринбургского театра. В спектакли ведущие партии исполняли Елена Воробьева и Александр Меркушев, партия Меркуцио осталась за Алессандро Каггеджи. За дирижерским пультом стоял Павел Клиничев.

Гастроли "Урал Опера Балет" в Самаре — главный подарок под конец театрального сезона. Хочется надеяться, что ответный визит Самарского театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича с оперой "Леди Макбет Мценского уезда" и балетом "Спящая красавица" оставит такие же яркие впечатления у екатеринбургских зрителей.

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

