Ректор ГИТИСа побывал на репетиции премьерной постановки театра Шостакович Опера Балет

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский побывал на репетиции премьерной постановки театра Шостакович Опера Балет, осуществляемой студентами и выпускниками ГИТИСа в рамках программы "Дебют в России".

Фото: Анна Рубакова

Бесценный опыт уникального сотрудничества объединил два бренда — ГИТИС и Шостакович Опера Балет.

19 апреля в 15:00 финальным аккордом Первого международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера" станет премьера "Триптиха" Джакомо Пуччини. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра, художественный руководитель фестиваля.

Впервые на самарской сцене прозвучат три оперы, объединенные самим композитором: "Плащ" (премьера!), "Сестра Анжелика" (премьера!) и "Джанни Скикки" (премьера 2018 года).
Постановка — продолжение совместного проекта с ГИТИСом "Дебют в России", в рамках которого с большим успехом была представлена опера Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие" в предыдущем сезоне. Постановщиками "Триптиха" также стали студенты и выпускники ГИТИСа.
Шостакович Опера Балет — первый участник этого проекта среди музыкальных театров России.

16 и 17 апреля в преддверии премьеры театр посетил ректор ФГБОУ ВО "ГИТИС", заслуженный деятель искусств России, профессор Григорий Заславский — руководитель проекта "Дебют в России" (реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив).

Гостя приветствовали: генеральный директор театра Наталия Макарова и художественный руководитель Евгений Хохлов. Также в рамках визита состоялась встреча с заместителем министра культуры Самарской области Владиславом Лихачевым и ведущими театральными деятелями региона, после которой Григорий Анатольевич отправился на репетицию новой постановки.

На следующий день на пресс-завтраке в ресторане "Гринберг" вместе со СМИ обсудили "Результаты и перспективы сотрудничества ГИТИСа и Шостакович Опера Балет в рамках программы "Дебют в России".

В беседе участие приняли: ректор ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства ГИТИС", заслуженный деятель искусств РФ Григорий Анатольевич Заславский; заместитель министра культуры Самарской области Владислав Владимирович Лихачев; художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Дмитриевич Хохлов; режиссер-постановщик оперы "Сестра Анжелика" Вероника Пустоварова (выпускница ГИТИС, мастерская заслуженного деятеля искусств России, профессора Александра Бармака); режиссер-постановщик оперы "Плащ" Мария Дашунина (студентка ГИТИС, мастерская народного артиста России, профессора Георгия Исаакяна); художник-постановщик опер "Плащ" и "Сестра Анжелика" Зося Манакова (студентка ГИТИС, мастерская Анастасии Глебовой и заслуженного деятеля искусств России, профессора Станислава Морозова); художник по костюмам оперы "Сестра Анжелика" Анастасия Сокольвак (студентка ГИТИС, мастерская Анны Белан); художник по костюмам оперы "Плащ" — Стефания Филатова (выпускница Школы-студии МХАТ).
Ведущие солисты оперной труппы Шостакович Опера Балет: солист оперной труппы, лауреат международных конкурсов Степан Волков, исполнитель партий Джанни Скикки, Микеле (студент ГИТИСа, мастерская народного артиста России, профессора Юрия Лаптева); солист оперной труппы Иван Волков, исполнитель партии Луиджи (выпускник ГИТИСа, мастерская народного артиста России, профессора Дмитрия Бертмана); солистка оперной труппы, лауреат международных конкурсов Софья Цимбал, исполнительница партии сестры Дженовьеффы (выпускница ГИТИСа, мастерская заслуженного деятеля искусств России, профессора Александра Бармака).

Во время пресс-завтрака Евгений Хохлов отметил, что молодые постановщики, участвующие в проекте "Дебют в России", обладают серьезной профессиональной базой. Это дает возможность включать их в постановочный процесс без долгой адаптации. Для театра это не только эксперимент, но и возможность в перспективе формировать свою творческую команду.

Григорий Заславский подчеркнул роль подобных проектов в профессиональном становлении молодых артистов: "Это пример большого доверия молодым режиссерам и художникам. Театр дает им возможность работать с серьезным материалом и выпускать полноценные спектакли. Важно, что мы учим не просто исполнять, а понимать, что происходит в музыке и драматургии".

Заместитель министра культуры Самарской области Владислав Лихачев рассказал, что в год 150-летия Союза театральных деятелей России и в год 95-летия Шостакович Опера Балет все мероприятия находятся под пристальным вниманием критиков и прессы. Для министерства культуры — это еще один повод подсветить насыщенную театральную жизнь театра. Такие масштабные постановки и сотрудничество имеют большое значение для того, как регион воспринимают на федеральном уровне — это и культурный, и имиджевый вклад для региона.

Режиссер-постановщик оперы "Плащ" Мария Дашунина, отмечает, что работа над постановкой складывалась как постоянный процесс поиска: "Важно услышать друг друга и прийти к общему решению — и внутри команды, и в диалоге с театром. Именно это ощущение совместной работы в итоге определило результат".

"В работе многое строилось на доверии — и это было принципиально важно. Мы искали решения вместе с театром, понимали, что это определенный риск, но именно в таком процессе рождается живой результат. Для нас это была возможность не только реализовать замысел, но и выстроить диалог с площадкой и командой", — поделилась режиссер-постановщик оперы "Сестра Анжелика" Вероника Пустоварова.

Анастасия Сокольвак, художник по костюмам оперы "Сестра Анжелика" рассказала: "Команда стремилась к тому, чтобы костюмы стали продолжением сценического пространства. Многие решения рождались уже в процессе работы с цехами театра — это был живой и очень творческий процесс".

"Работать сразу над несколькими операми — серьезный вызов. Важно найти для каждой истории свое пространство и при этом сохранить цельность всего вечера. В итоге каждая часть получила собственное художественное лицо", — Зося Манакова, художник-постановщик опер "Плащ" и "Сестра Анжелика".

Стефания Филатова призналась, что для нее этот проект стал первым опытом работы в музыкальном театре в качестве постановщика: "Совершенно другой масштаб и уровень ответственности. Но благодаря командной работе и взаимопониманию процесс оказался очень точным и собранным".

Софья Цимбал солистка оперной труппы Шостакович Опера Балет, исполнительница партии сестры Дженовьеффы в опере "Сестра Анжелика" поделилась, что ей повезло пройти путь от обучения до работы в театре с поддержкой педагогов и доверием со стороны коллектива. Во время учебы она поступила в Молодежную оперную программу самарского театра, а после ее окончания она прошла аттестацию и была принята в труппу. Это тот путь, который дает возможность не только развиваться, но и чувствовать себя частью профессии.

"ГИТИС — это целая вселенная. У каждой мастерской своя атмосфера, но при этом есть возможность общаться и понимать друг друга — режиссеров, актеров. Это формирует артиста. И потом уже в театре ты все равно опираешься на эту базу — на то, что было заложено там", — рассказал Степан Волков, солист оперной труппы Шостакович Опера Балет, исполнитель партий Джанни Скикки в опере "Джанни Скикки", Миккеле в опере "Плащ".

"ГИТИС дает не только навыки, но и мышление. Это база, на которую потом наслаивается весь дальнейший опыт. И каждый раз, выходя на сцену, ты так или иначе опираешься на эту основу", — отметил Иван Волков, солист оперной труппы Шостакович Опера Балет, исполнитель партии Луиджи в опере "Плащ".

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

