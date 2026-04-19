Ректор ГИТИСа побывал на репетиции премьерной постановки театра Шостакович Опера Балет

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский побывал на репетиции премьерной постановки театра Шостакович Опера Балет, осуществляемой студентами и выпускниками ГИТИСа в рамках программы "Дебют в России".

Бесценный опыт уникального сотрудничества объединил два бренда — ГИТИС и Шостакович Опера Балет.

19 апреля в 15:00 финальным аккордом Первого международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера" станет премьера "Триптиха" Джакомо Пуччини. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижер театра, художественный руководитель фестиваля.

Впервые на самарской сцене прозвучат три оперы, объединенные самим композитором: "Плащ" (премьера!), "Сестра Анжелика" (премьера!) и "Джанни Скикки" (премьера 2018 года).

Постановка — продолжение совместного проекта с ГИТИСом "Дебют в России", в рамках которого с большим успехом была представлена опера Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие" в предыдущем сезоне. Постановщиками "Триптиха" также стали студенты и выпускники ГИТИСа.

Шостакович Опера Балет — первый участник этого проекта среди музыкальных театров России.

16 и 17 апреля в преддверии премьеры театр посетил ректор ФГБОУ ВО "ГИТИС", заслуженный деятель искусств России, профессор Григорий Заславский — руководитель проекта "Дебют в России" (реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив).

Гостя приветствовали: генеральный директор театра Наталия Макарова и художественный руководитель Евгений Хохлов. Также в рамках визита состоялась встреча с заместителем министра культуры Самарской области Владиславом Лихачевым и ведущими театральными деятелями региона, после которой Григорий Анатольевич отправился на репетицию новой постановки.

На следующий день на пресс-завтраке в ресторане "Гринберг" вместе со СМИ обсудили "Результаты и перспективы сотрудничества ГИТИСа и Шостакович Опера Балет в рамках программы "Дебют в России".

В беседе участие приняли: ректор ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства ГИТИС", заслуженный деятель искусств РФ Григорий Анатольевич Заславский; заместитель министра культуры Самарской области Владислав Владимирович Лихачев; художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Дмитриевич Хохлов; режиссер-постановщик оперы "Сестра Анжелика" Вероника Пустоварова (выпускница ГИТИС, мастерская заслуженного деятеля искусств России, профессора Александра Бармака); режиссер-постановщик оперы "Плащ" Мария Дашунина (студентка ГИТИС, мастерская народного артиста России, профессора Георгия Исаакяна); художник-постановщик опер "Плащ" и "Сестра Анжелика" Зося Манакова (студентка ГИТИС, мастерская Анастасии Глебовой и заслуженного деятеля искусств России, профессора Станислава Морозова); художник по костюмам оперы "Сестра Анжелика" Анастасия Сокольвак (студентка ГИТИС, мастерская Анны Белан); художник по костюмам оперы "Плащ" — Стефания Филатова (выпускница Школы-студии МХАТ).

Ведущие солисты оперной труппы Шостакович Опера Балет: солист оперной труппы, лауреат международных конкурсов Степан Волков, исполнитель партий Джанни Скикки, Микеле (студент ГИТИСа, мастерская народного артиста России, профессора Юрия Лаптева); солист оперной труппы Иван Волков, исполнитель партии Луиджи (выпускник ГИТИСа, мастерская народного артиста России, профессора Дмитрия Бертмана); солистка оперной труппы, лауреат международных конкурсов Софья Цимбал, исполнительница партии сестры Дженовьеффы (выпускница ГИТИСа, мастерская заслуженного деятеля искусств России, профессора Александра Бармака).

Во время пресс-завтрака Евгений Хохлов отметил, что молодые постановщики, участвующие в проекте "Дебют в России", обладают серьезной профессиональной базой. Это дает возможность включать их в постановочный процесс без долгой адаптации. Для театра это не только эксперимент, но и возможность в перспективе формировать свою творческую команду.



Григорий Заславский подчеркнул роль подобных проектов в профессиональном становлении молодых артистов: "Это пример большого доверия молодым режиссерам и художникам. Театр дает им возможность работать с серьезным материалом и выпускать полноценные спектакли. Важно, что мы учим не просто исполнять, а понимать, что происходит в музыке и драматургии".

Заместитель министра культуры Самарской области Владислав Лихачев рассказал, что в год 150-летия Союза театральных деятелей России и в год 95-летия Шостакович Опера Балет все мероприятия находятся под пристальным вниманием критиков и прессы. Для министерства культуры — это еще один повод подсветить насыщенную театральную жизнь театра. Такие масштабные постановки и сотрудничество имеют большое значение для того, как регион воспринимают на федеральном уровне — это и культурный, и имиджевый вклад для региона.

Режиссер-постановщик оперы "Плащ" Мария Дашунина, отмечает, что работа над постановкой складывалась как постоянный процесс поиска: "Важно услышать друг друга и прийти к общему решению — и внутри команды, и в диалоге с театром. Именно это ощущение совместной работы в итоге определило результат".

"В работе многое строилось на доверии — и это было принципиально важно. Мы искали решения вместе с театром, понимали, что это определенный риск, но именно в таком процессе рождается живой результат. Для нас это была возможность не только реализовать замысел, но и выстроить диалог с площадкой и командой", — поделилась режиссер-постановщик оперы "Сестра Анжелика" Вероника Пустоварова.

Анастасия Сокольвак, художник по костюмам оперы "Сестра Анжелика" рассказала: "Команда стремилась к тому, чтобы костюмы стали продолжением сценического пространства. Многие решения рождались уже в процессе работы с цехами театра — это был живой и очень творческий процесс".

"Работать сразу над несколькими операми — серьезный вызов. Важно найти для каждой истории свое пространство и при этом сохранить цельность всего вечера. В итоге каждая часть получила собственное художественное лицо", — Зося Манакова, художник-постановщик опер "Плащ" и "Сестра Анжелика".

Стефания Филатова призналась, что для нее этот проект стал первым опытом работы в музыкальном театре в качестве постановщика: "Совершенно другой масштаб и уровень ответственности. Но благодаря командной работе и взаимопониманию процесс оказался очень точным и собранным".

Софья Цимбал солистка оперной труппы Шостакович Опера Балет, исполнительница партии сестры Дженовьеффы в опере "Сестра Анжелика" поделилась, что ей повезло пройти путь от обучения до работы в театре с поддержкой педагогов и доверием со стороны коллектива. Во время учебы она поступила в Молодежную оперную программу самарского театра, а после ее окончания она прошла аттестацию и была принята в труппу. Это тот путь, который дает возможность не только развиваться, но и чувствовать себя частью профессии.

"ГИТИС — это целая вселенная. У каждой мастерской своя атмосфера, но при этом есть возможность общаться и понимать друг друга — режиссеров, актеров. Это формирует артиста. И потом уже в театре ты все равно опираешься на эту базу — на то, что было заложено там", — рассказал Степан Волков, солист оперной труппы Шостакович Опера Балет, исполнитель партий Джанни Скикки в опере "Джанни Скикки", Миккеле в опере "Плащ".

"ГИТИС дает не только навыки, но и мышление. Это база, на которую потом наслаивается весь дальнейший опыт. И каждый раз, выходя на сцену, ты так или иначе опираешься на эту основу", — отметил Иван Волков, солист оперной труппы Шостакович Опера Балет, исполнитель партии Луиджи в опере "Плащ".