Т2 и ПСБ усилят розничные и продуктовые решения

Т2, российский оператор мобильной связи, и банк ПСБ договорились о комплексном развитии совместных продуктов. Партнерство охватывает две сферы сотрудничества: розничный бизнес и продуктовое направление. Одна из целей — улучшить сегменты таргетирования и обеспечить клиентам компаний более точные и эффективные инструменты для продвижения товаров и услуг.
Соглашение о запуске совместных программ лояльности и расширении сотрудничества подписали заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева и старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев. Партнеры объединят компетенции для продвижения финансовых продуктов и услуг, чтобы предложить розничным клиентам новые сервисы банка и связи.
По части розничного бизнеса стороны договорились усилить продвижение продуктов и услуг, в том числе за счет внедрения новых технологий и инструментов для автоматизации продаж. В числе будущих продуктовых решений — интеграция мультиподписки MiXX в программу лояльности ПСБ.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:
"Совместно с ПСБ мы переходим от точечного взаимодействия к системной синергии. Объединяем розничные каналы и синхронизируем продуктовые линейки, чтобы создавать более персонализированные клиентские пути и измеримые рекламные механики. Такая кооперация телеком- и финансового секторов позволит нам быстрее запускать востребованные сервисы, повышать конверсию и открывать новые коммерческие модели для потребителей и бизнеса".
Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ:
"Объединение наших технологических компетенций и возможностей позволяет формировать комплексную цифровую инфраструктуру для выявления потребностей клиентов, разработки персонализированных решений и внедрения востребованных продуктов, гарантируя высокие стандарты безопасности и защиты данных".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.