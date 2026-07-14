Позвони мне, позвони: операторы "Ростелеком Контакт-центра" обрабатывают свыше 275 тыс. обращений в день

13 июля в России отмечается относительно молодой профессиональный праздник — День оператора контакт-центра. Но и в праздничный день работа "Ростелеком Контакт-центра" не останавливается ни на минуту — его операторы круглосуточно на связи с клиентами коммерческих компаний и государственных структур, а также с абонентами "Ростелекома" во всех часовых поясах страны. За день операторы на 26 площадках в 19 городах обрабатывают более 275 тыс. звонков и обращений в текстовых чатах.
"Ростелеком Контакт-центр" предоставляет своим операторам широкие возможности для развития и профессионального роста, только за прошедший год более 150 сотрудников получили повышения. Андрей Куницын пришел в компанию на должность линейного сотрудника в надежде на профессиональный рост. Сейчас он — руководитель направления группы автоматизации клиентского сервиса в компании.
Андрей Куницын, руководитель направления группы автоматизации клиентского сервиса, Липецк:
"Самым важным достижением считаю развитие направления автоматизации в компании и внедрение цифровых продуктов, так как могу сказать, что попал в команду ИТ как раз в период постановки первых глобальных задач по трансформации".
Более 45 тыс. раз за год сотрудники прошли через различные форматы обучения. Надежным помощником сотрудников стала автоматизированная система управления знаниями, где в едином облаке хранятся все необходимые сведения о продуктах и услугах. Благодаря использованию цифровых технологий возможен гибридный формат работы. Три четверти операторов работают дистанционно — виртуальные рабочие места "Ростелеком Контакт-центра" организованы в 1,5 тыс. населенных пунктах 82 регионов страны.
Александра Марченко, начальник центра обслуживания исходящих проектов, Кострома:
"Я пришла в компанию в 2009 году. За эти годы компания прошла большой путь, мы стали участниками глобальных цифровых изменений: были внедрены современные технологии, автоматизация процессов, реализована многоканальная поддержка, системы на базе искусственного интеллекта, чат-боты и инструменты аналитики в реальном времени. Благодаря этим преобразованиям компания стала более гибкой и адаптивной".
Более 200 человек работают в "Ростелеком Контакт-центре" уже 15 лет.
Ольга Дыкина, руководитель групп обслуживания службы информационно-технической поддержки, Липецк:
"Со времени начала работы в компании в 2020 году я изменилась колоссально. Раньше стрессовые звонки могли выбить из колеи, а теперь умею превращать негатив в позитив и находить выход из любой ситуации. За эти годы убедилась, что уверенность в своих силах и умение донести мысль до другого человека решают вообще все".
Сегодня "Ростелеком Контакт-центр" обслуживает клиентов страховых компаний, банковской сферы и медицинских организаций, обеспечивает техническую поддержку пользователей Госуслуг, а также физических лиц — абонентов "Ростелекома". За последние десять лет компания реализовала более 250 уникальных федеральных проектов: поддержка Прямой линии Президента России, Единого государственного экзамена, единого дня голосования и многих других.
Александр Святец, генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра":
"Наши операторы — фундамент работы "Ростелеком Контакт-центра". Мы стремимся создать все необходимые условия для того, чтобы им было комфортно работать, видеть перспективы профессионального роста: мы расширяем возможности для гибридной работы, улучшаем обучающие курсы и наставничество, развиваем большую базу знаний и электронных помощников, которые уже берут на себя большую часть рутинных задач. А главный результат работы операторов — по статистике нашим сотрудникам говорят "спасибо" более 2 млн раз в месяц".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.