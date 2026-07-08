На Авито запустили безопасный совместный доступ к профилю

На Авито теперь можно делиться профилем с близкими, соблюдая правила безопасности: владелец аккаунта доверяет работу с объявлениями и чатами, не передавая при этом логин и пароль. Совместный доступ оформляется как связь между двумя верифицированными профилями.
По данным платформы, каждый десятый пользователь время от времени делится учётными данными с другими людьми, а среди тех, у кого есть несколько связанных аккаунтов, иногда доступ к ним передаёт каждый пятый. Это может быть небезопасным и создает риск утери аккаунта, даже если речь идет о хорошо знакомом человеке.
Если платформа фиксирует резкую смену поведения внутри профиля, аккаунт может быть заблокирован — система расценивает это как признак взлома. Кроме того, если человек, получивший доступ, введёт кого-то в заблуждение или нарушит правила — даже без злого умысла, — ответственность ляжет на владельца аккаунта.
Права помощника ограничены объявлениями и чатами: настройки профиля, личные данные, верификация и удаление аккаунта недоступны, все действия фиксируются. Отключить доступ владелец может самостоятельно, без обращения в поддержку. Функция доступна в актуальных версиях мобильных приложений и на сайте.
Согласно опросам тестовой группы пользователей, чаще всего доступом делятся внутри пары — около 41% подключивших функцию. Следом идут друзья (20%) и дети, помогающие родителям (15%); заметная доля приходится на родственников (12%), а в 5,5% случаев родители помогают детям. Для тех, кому сложно пользоваться сервисом самостоятельно, это способ оставаться на платформе с поддержкой близких.
Чтобы подключить совместный доступ, нужно нажать "плюс" рядом с профилем, выбрать "Дать доступ к профилю" и отправить близкому ссылку-приглашение. После подтверждения заявки профилем можно пользоваться вместе. Управление связями и отзыв доступа — в разделе "Связи".
"Делиться профилем с близкими — давно сложившаяся практика, и мы не стали с ней бороться, а сделали её удобной и безопасной. Доступ получает конкретный человек, права ограничены понятным набором действий, владелец видит, что происходит в профиле, и может в любой момент отключить доступ. Помощь внутри семьи должна быть защищена так же надёжно, как всё остальное, что люди доверяют платформе", — Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.