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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн развеял 5 мифов о 5G

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках подготовки к запуску 5G* в Самарской области Билайн обновил программное обеспечение ядра сети. У клиентов, чьи смартфоны поддерживают использование этой технологии в России, появится индикация 5G, а название сети поменяется на "bee.test.5G"*.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Несмотря на то что о связи нового поколения знают многие, вокруг 5G по-прежнему немало стереотипов. Вот основные из них.

Миф 1. Тестирование 5G платное?

Факт: тестирование бесплатно как для новых, так и действующих клиентов. Подключать отдельный тариф или услугу не нужно. Достаточно смартфона с поддержкой 5G в России, СИМ-карты с 4G/LTE* и нахождение в зоне теста.

Миф 2. Подключаться к 5G сложно?

Факт: телефон, совместимый с 5G, автоматически подключается к сети, а на экране появляется значок нового стандарта — там же, где обычно отображается 4G* или LTE. Если это не произошло, следует в настройках устройства перейти в раздел "Мобильная сеть", нажать на нужную СИМ-карту и в пункте "Режим/тип сети" выбрать режим с 5G.

Миф 3. Для проверки 5G придется искать специальные точки покрытия?

Факт: тестирование доступно на широкой территории. В настоящее время, помимо жителей Самарской области, пятый стандарт связи оценивают клиенты Билайна и из других регионов России. Пользователям не надо искать специальные зоны — проверить работу сети можно в повседневной городской среде.

Миф 4. 5G быстрее расходует заряд?

Факт: технология не является прямой причиной перегрева или быстрого разряда смартфона. Нагрев и расход батареи зависят от возможностей самого устройства и от нагрузки на процессор смартфона. Чаще всего смартфон разряжается быстрее при долгом просмотре видео или запуске "тяжелых" приложений.

Миф 5. 5G опасен для здоровья?

Факт: в основе 5G и 4G — одни и те же неионизирующие радиоволны. Они не представляют угрозы для человека. А базовые станции проходят испытания в профильных лабораториях и получают санитарные паспорта.

Оставить обратную связь о работе 5G можно на сайте Билайна. Экспертам важно узнать, насколько стабильно соединение в движении, как быстро откликаются сервисы и хорошо ли работает связь в людных локациях.

Реальные параметры связи (скорость передачи данных, зона покрытия) на этом этапе останутся без изменений. Проект призван подготовить сеть и клиентские устройства к следующим шагам по бесшовному для клиентов запуску 5G, когда будут решены регуляторные вопросы по частотному спектру. Это поможет сделать переход на следующий этап внедрения 5G плавным и комфортным для клиентов.

*5G — 5 Джи — пятое поколение мобильной связи.

4G — 4 Джи — четвертое поколение мобильной связи.

bee.test.5G — би тест 5 Джи.

LTE — Long-Term Evolution (англ.) — долговременное развитие.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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