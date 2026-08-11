"Ростелеком" показал "Классику на Дворцовой" в Кинеле Самарской области

"Ростелеком" обеспечил видеопоказ "Классики на Дворцовой" в "Центре культурного развития" Кинеля Самарской области. Мероприятие состоялось в виртуальном концертном зале.
"Классика на Дворцовой" — концерт классического искусства под открытым небом, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге в День города. В программу этого года вошло 20 композиций различных жанров — от оперы до рока. В музыкально-танцевальной постановке приняли участие более 250 артистов. "Ростелеком" традиционно выступает генеральным партнером проекта. Провайдер обеспечивает стабильный интернет для организаторов мероприятия и прямые трансляции на платформе Wink. "Ростелеком" обладает эксклюзивными правами на публичный показ видеоверсии "Классика на Дворцовой".
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Для нас этот проект дает возможность познакомить жителей региона с лучшими музыкальными произведениями. Благодаря современным цифровым технологиям любители классического искусства смогли увидеть выступления мировых звезд оперы, проникнуться атмосферой праздника и стать частью значимого культурного события".
Галина Козлова, директор "Центра культурного развития":
"Проект "Всероссийский виртуальный концертный зал" позволяет жителям Кинеля приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Мы пригласили на "Классику" всех желающих и показали этот замечательный концерт. Получили удовольствие и от музыки, и от хореографии. Дети из наших вокальных и танцевальных студий вдохновились и теперь тоже хотят стать большими артистами, чтобы выступать на Дворцовой площади".
Архив трансляций "Классики на Дворцовой" бесплатно доступен пользователям онлайн-кинотеатра Wink. С 2019 года записи шоу посмотрели более 15 миллионов человек.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!