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Музыка Культура

"Ростелеком" показал "Классику на Дворцовой" в Кинеле Самарской области

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" обеспечил видеопоказ "Классики на Дворцовой" в "Центре культурного развития" Кинеля Самарской области. Мероприятие состоялось в виртуальном концертном зале.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Классика на Дворцовой" — концерт классического искусства под открытым небом, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге в День города. В программу этого года вошло 20 композиций различных жанров — от оперы до рока. В музыкально-танцевальной постановке приняли участие более 250 артистов. "Ростелеком" традиционно выступает генеральным партнером проекта. Провайдер обеспечивает стабильный интернет для организаторов мероприятия и прямые трансляции на платформе Wink. "Ростелеком" обладает эксклюзивными правами на публичный показ видеоверсии "Классика на Дворцовой".

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Для нас этот проект дает возможность познакомить жителей региона с лучшими музыкальными произведениями. Благодаря современным цифровым технологиям любители классического искусства смогли увидеть выступления мировых звезд оперы, проникнуться атмосферой праздника и стать частью значимого культурного события".

Галина Козлова, директор "Центра культурного развития":

"Проект "Всероссийский виртуальный концертный зал" позволяет жителям Кинеля приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Мы пригласили на "Классику" всех желающих и показали этот замечательный концерт. Получили удовольствие и от музыки, и от хореографии. Дети из наших вокальных и танцевальных студий вдохновились и теперь тоже хотят стать большими артистами, чтобы выступать на Дворцовой площади".

Архив трансляций "Классики на Дворцовой" бесплатно доступен пользователям онлайн-кинотеатра Wink. С 2019 года записи шоу посмотрели более 15 миллионов человек.

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