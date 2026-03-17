В Самаре партия "Новые люди" провела конкурс авторских песен "Голос города"

В самарском фудкорте "Пикчерс" прошёл музыкальный конкурс "Голос города". В концерте, который организовала партия "Новые люди", принял участие 21 солист и группа. Они исполнили для сотен самарцев песни в самых разных жанрах: от попа до блюза.

В итоге организаторы и зрители назвали лучшими композиции самарских артистов Алексея Кунейко, Ивана Лапшина и группы "Дом на колёсах". А победителем конкурса стал коллектив "Рок-ателье". Музыканты получили пять сертификатов от членов жюри, именную виниловую пластинку проекта "Голос города", а также сертификаты и специальный подарок от партнёра мероприятия Парфюмер Ателье (Parfumer Atelier).

Один из организаторов конкурса, депутат Самарской Губернской Думы от партии "Новые люди" Роман Маркаров отметил, что подобные проекты помогают раскрывать творческий потенциал молодых людей и формируют культурную среду города.

"В Самаре много талантливых музыкантов, которым нужна площадка, чтобы их услышали. Поэтому мы запустили проект "Голос города", проводим фестивали и конкурсы. Хотим, чтобы таких площадок становилось больше по всей Самарской области. Тогда каждый начинающий исполнитель сможет раскрыть свой потенциал", — говорит Роман Маркаров.

Также для гостей фестиваля сторонники "Новых людей" провели интерактивную программу. Участникам предложили музыкальную викторину и задания на знание истории города.

Выступления конкурсантов оценивали приглашённые эксперты — представители музыкальной индустрии Самары. Среди них — основатель студии звукозаписи "Самара град" и издательского агентства "Контркультура" Алан Маркелов, исполнитель и педагог, управляющая "Не школой вокала" Ольга Павлова, а также создатель студий Децибел Рекордс (Decibel records), Вокалити (Vocality) и репетиционной базы Артефакт (Artefact) Александр Стравинский.

"Новые люди" отмечают, что такие фестивали проекта "Голос города" станут регулярными. С наступлением тепла откроется ещё больше площадок, где молодые исполнители смогут заявить о себе и выйти на широкую аудиторию.