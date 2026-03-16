В самарском Доме рока пройдет лекция о группе Pink Floyd

В среду, 18 марта, в 19:00 в самарском Доме рока состоится лекция о Pink Floyd (16+). Вход свободный.
"Психоделический пейзаж. История и наследие Pink Floyd" — история, пожалуй, самой умной группы современности, мифология творчества, безумие творцов и более 250 млн проданных альбомов", — сообщают организаторы.
Лекцию прочитает музыкальный журналист и куратор образовательной программы Дома рока Алексей Тилли.
