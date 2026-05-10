В Самаре на 4 дня закроют движение по ул. Советской Армии на перекрестке с ул. Антонова-Овсеенко

Вечером в воскресенье, 10 мая, в Самаре стартует ремонт трамвайных путей и переезда на перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии, сообщает горадминистрация. Перекресток будет недоступен для движения автотранспорта и средств индивидуальной мобильности в период с 21:00 10 мая и до окончания всех ремонтных работ – до 20:00 14 мая.

Выполнение основных работ на трамвайных путях запланировано в ночные технические окна, когда не ходит общественный транспорт, а также в вечерние часы. Поэтому в праздничные выходные 10 и 11 мая трамваи маршрутов №№ 2, 4, 13, 20, 20к, 22 и 23 будут ходить по линии до 20:00, в будни — до 22:00 и возвращаться на нее после 5:00.

Утреннее отправление городского электротранспорта в рейсы предусмотрено согласно обычному расписанию, пояснили в мэрии.

Ремонтные работы не затронут трассу следования троллейбусов. Однако временно изменится схема движения автобусов № 30, 35, 56, 70, 93 и 213. Со схемами объезда и ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Это шестой перекресток с трамвайными путями, который обновят по госпрограмме "Развитие транспортной системы Самарской области". На отрезке линии протяженностью 25 метров подрядчик заменит основание, рельсошпальную решетку, уложит дорожные плиты на переезде и выполнит другие сопутствующие работы. Ранее ремонт выполнялся на пяти переездах: пр. Ленина/ул. Челюскинцев, ул. Ново-Вокзальная/пр. Карла Маркса, ул. Алма-Атинская/пр. Металлургов, ул. Промышленности/ул. Советской Армии, пр. Ленина/ул. Осипенко. 

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

