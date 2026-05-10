В Самаре на 4 дня закроют движение по ул. Советской Армии на перекрестке с ул. Антонова-Овсеенко

Вечером в воскресенье, 10 мая, в Самаре стартует ремонт трамвайных путей и переезда на перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии, сообщает горадминистрация. Перекресток будет недоступен для движения автотранспорта и средств индивидуальной мобильности в период с 21:00 10 мая и до окончания всех ремонтных работ – до 20:00 14 мая.

Выполнение основных работ на трамвайных путях запланировано в ночные технические окна, когда не ходит общественный транспорт, а также в вечерние часы. Поэтому в праздничные выходные 10 и 11 мая трамваи маршрутов №№ 2, 4, 13, 20, 20к, 22 и 23 будут ходить по линии до 20:00, в будни — до 22:00 и возвращаться на нее после 5:00.

Утреннее отправление городского электротранспорта в рейсы предусмотрено согласно обычному расписанию, пояснили в мэрии.

Ремонтные работы не затронут трассу следования троллейбусов. Однако временно изменится схема движения автобусов № 30, 35, 56, 70, 93 и 213. Со схемами объезда и ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Это шестой перекресток с трамвайными путями, который обновят по госпрограмме "Развитие транспортной системы Самарской области". На отрезке линии протяженностью 25 метров подрядчик заменит основание, рельсошпальную решетку, уложит дорожные плиты на переезде и выполнит другие сопутствующие работы. Ранее ремонт выполнялся на пяти переездах: пр. Ленина/ул. Челюскинцев, ул. Ново-Вокзальная/пр. Карла Маркса, ул. Алма-Атинская/пр. Металлургов, ул. Промышленности/ул. Советской Армии, пр. Ленина/ул. Осипенко.