Мэр Самары Иван Носков опубликовал кадры кинохроники с празднованием первого Дня Победы в Куйбышеве

Глава Самары Иван Носков в своем канале в Мах опубликовал кадры из архива Самарской студии кинохроники, на которых запечатлено празднование первого Дня Победы в Куйбышеве.

"День 9 мая 1945 года стал знаковым для миллионов людей. Радость прокатилась по всему континенту. В глухих деревнях и в окопах, в городских коммуналках и в европейских городах, где с нетерпением ждали советских солдат-освободителей — везде звучали песни, поздравления, смех людей, которым нечего больше бояться и можно просто жить!

Четыре военных года именно в Куйбышеве создавалась кинолетопись Великой Победы, и конечно, специалисты не могли пройти мимо исторической Победы. Уже 14 мая Куйбышевская студия кинохроники оперативно подготовила киножурнал "Поволжье" — выпуск был посвящен тому, как Куйбышев встречал тот самый ПЕРВЫЙ День Победы.

Самарская студия кинохроники, которой в следующем году исполняется 100 лет, предлагает погрузиться в атмосферу первых дней без войны. Не исключено, что в объектив кинооператора попали ваши родные и близкие! Смотрим", - написал Иван Носков.