Розы и тюльпаны: какие цветы жители Самары дарят учителям на последний звонок

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали, дарят ли выпускники и их родители учителям цветы в честь последнего звонка, если да, то какие и сколько тратят на букет. Выяснилось, что подавляющее большинство соблюдает эту традицию, но в половине случаев дарят общий букет от класса. Потратить на цветы планируют в среднем 2100 рублей.

Что дарят и как выбирают

Шесть из десяти жителей Самары будут дарить цветы учителям на последний звонок. Из них почти половина (47%) подарят общий букет от класса, а 17% собираются вручить цветы лично, от своей семьи.

Чаще всего для этого повода выбирают розы (55%). Также в топ-3 по популярности - тюльпаны (43%) и лилии (29%). Еще 26% выбирают хризантемы. Цветы учителю родители чаще всего выбирают самостоятельно (55%), но в то же время многие полностью доверяет эту задачу выпускнику - таких 45%.

Сколько тратят и как выбирают магазин

Потратить на цветы для последнего звонка жители Самары планируют в среднем 2100 рублей. При этом семь из 10 опрошенных признаются, что онлайн-реклама влияет на их выбор магазина цветов. Причем для 26% это один из основных факторов при поиске места, куда они пойдут за букетом.