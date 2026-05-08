Розы и тюльпаны: какие цветы жители Самары дарят учителям на последний звонок

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали, дарят ли выпускники и их родители учителям цветы в честь последнего звонка, если да, то какие и сколько тратят на букет. Выяснилось, что подавляющее большинство соблюдает эту традицию, но в половине случаев дарят общий букет от класса. Потратить на цветы планируют в среднем 2100 рублей.
Что дарят и как выбирают
Шесть из десяти жителей Самары будут дарить цветы учителям на последний звонок. Из них почти половина (47%) подарят общий букет от класса, а 17% собираются вручить цветы лично, от своей семьи.
Чаще всего для этого повода выбирают розы (55%). Также в топ-3 по популярности - тюльпаны (43%) и лилии (29%). Еще 26% выбирают хризантемы. Цветы учителю родители чаще всего выбирают самостоятельно (55%), но в то же время многие полностью доверяет эту задачу выпускнику - таких 45%.
Сколько тратят и как выбирают магазин
Потратить на цветы для последнего звонка жители Самары планируют в среднем 2100 рублей. При этом семь из 10 опрошенных признаются, что онлайн-реклама влияет на их выбор магазина цветов. Причем для 26% это один из основных факторов при поиске места, куда они пойдут за букетом.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬