В Самаре из-за ракетной опасности приостановили движение общественного транспорта

Утром 7 мая в Самаре из-за опасности ракетной атаки приостановлено движение наземного общественного транспорта. Об этом в своем канале в МАХ сообщил мэр Иван Носков.

Метро работает, и вход в него для укрытия свободный.

"Дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую смену, в очном формате. Следите за информацией в родительском чате своей школы," - написал глава города.

Он также напомнил о запрете на публикацию фото и видео с БПЛА и другой военной техникой, последствий их применения: "Публикация помогает врагу координировать свои действия с целью нанесения максимального урона мирным жителям и гражданской инфраструктуре".