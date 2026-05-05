Геннадий Котельников: "Яблоневый сад, который мы заложили шесть лет назад, - это наша память всем труженикам поселка Мехзавод"

5 мая, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы, депутаты Самарской губернской думы присоединились к ежегодной акции "Сад Победы". В сквере поселка Мехзавод Самары они высадили саженцы яблонь и привели в порядок территорию яблоневого сада.

Шесть лет назад, в год 75-летия Великой Победы Советского Союза над нацизмом, депутаты областного парламента посадили Сад Победы в поселке Мехзавод. Место было выбрано не случайно: здесь, в пригороде Куйбышева, в годы войны на площадке Центрального механического завода было образовано крупное предприятие оборонной промышленности.

В 1941 году сюда прибыли заводы, эвакуированные из Подольска, Таганрога и Ленинградской области. Они стали основой для нового Куйбышевского механического завода №207 Наркомата авиационной промышленности, позднее - завода "Салют".

Его главной задачей стало производство бронекорпусов штурмовика Ил-2 и бронезащиты самолетов Ту-2, Пе-2, Пе-8, Як-1, Як-3, Ла-5 и других. В холодном 1941 году рабочие под открытым небом день и ночь монтировали оборудование и сразу приступали к выполнению производственных заданий. Самолеты были нужны фронту как воздух! Уже в феврале 1942 года на Куйбышевский авиационный завод была передана первая партия бронекорпусов для штурмовиков Ил-2, которые фашисты называли "черной смертью".

Всего за годы Великой Отечественной войны Куйбышевский механический завод выпустил более 23 тыс. бронекорпусов для "летающих танков". За самоотверженный труд коллектив завода был награжден орденом Красной Звезды.

В память о героической истории предприятия и его тружеников депутаты фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы в год 75-летия Великой Победы посадили саженцы яблонь. В прошлом году их количество увеличили до 80. А сегодня депутаты фракции Анна Дубасова, Светлана Ильина, Виктор Воропаев, Роман Балтер во главе с председателем областного парламента, академиком РАН Геннадием Котельниковым и руководителем фракции Екатериной Кузьмичевой приехали в поселок Мехзавод - дополнить и обновить яблоневый сад. Вместе с депутатами губернской думы в акции приняли участие депутат Государственной думы Виктор Казаков и Герой России Денис Портнягин.

Геннадий Котельников напомнил слова президента России: "Как сказал Владимир Владимирович Путин, "День Победы - это всенародный и поистине святой для всех нас праздник". 81 год назад победоносно завершилась Великая Отечественная война. И мы с глубочайшим уважением отдаем дань памяти всех ветеранов войны и тружеников тыла, которые своими ратными и трудовыми подвигами приближали День Победы! Вот и яблоневый сад, который мы заложили шесть лет назад, - это наша память всем труженикам поселка Мехзавод, которые, не жалея себя, день и ночь ковали Великую Победу".

"Яблони - это истинно русское дерево. Весной они красиво цветут, а когда наберут силу - дадут вкусные плоды. Акция "Сад Победы" проходит во многих регионах страны и даже странах мира. И я с гордостью говорю, что у нас в Самаре есть Сад Победы, посаженный депутатами в честь ветеранов и тружеников тыла", - отметила Екатерина Кузьмичева.

Кроме посадки новых деревьев, участники акции побелили стволы яблонь и окопали приствольные круги, выполнив все необходимые весенние процедуры.